給店員求救紙條沒用　女和4歲兒「被丈夫囚禁5年」靠電子信獲救

▲女子在獲救前，曾試圖用紙條向外求救。（圖／翻攝自社群平台X）

記者李振慧／綜合報導

巴西傳出一起恐怖囚禁案，一名23歲男子將自己的妻子與4歲兒囚禁在家中私製的監獄中長達5年，期間妻子雖然曾趁著外出加油時，留下一張求救紙條給加油站人員，但是沒有被警方發現，近來向銀行發送求救電子信件才終於獲救。

事件14日發生在巴西巴拉那州古里提巴都會區(Curitiba)的Itaperuçu村，當地銀行因為收到來自受害者的求救信，事件才通報給警方。女子在信件中表示，她和4歲兒子長期被關在私人監獄中，警方前往民宅後，女子因為太害怕，第一時間還不敢承認她就是寄信者，後來才控訴她是如何遭到丈夫人身控制、威脅和攻擊。

警方調查發現，女子3月初時，曾在加油站留下一張紙條，上面寫著她和兒子遭到家暴與囚禁的情況，由於紙條上面缺乏地址等資訊，使得加油站員工沒有足夠資訊能夠幫助她。

警方目前已將23歲男子逮捕，指控犯下綁架、非法監禁、威脅與家暴等多項罪名，在16日的羈押聽證會中，由於法官認為男子是初犯，且以前沒有犯罪紀錄，所以允許釋放嫌疑人，但是禁止再與受害女子和孩童接觸。受害女子與孩童已被送到庇護所接受保護。

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