台電女員工揪人夫同事摩鐵拍片3次　1張抓拍照反成鐵證

記者黃翊婷／綜合報導

北部一名人妻控訴，丈夫阿哲（化名）和女子小花（化名）同為台電員工，兩人卻發展出婚外情，小花甚至因此懷孕墮胎，憤而決定對小花提告求償100萬元。不過，法官檢視相關證據之後，僅認定阿哲與阿花發生過3次性行為，並未採信懷孕這部分的說詞，加上有另外一張「活動抓拍照片」鐵證，最終判小花應賠償人妻40萬元較為適當。

▲小花被指控與已婚同事阿哲發生不正當男女交往關係。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，小花明知阿哲已婚，仍在2023年12月至2024年12月間與阿哲相約前往摩鐵發生性行為，並拍攝性愛影片，共計3次，今年2月兩人再次前往摩鐵開房間，小花因而懷孕，同年6月就在阿哲的陪同下前往醫院人工流產，她自認配偶權受到侵害，決定對小花提告求償100萬元。

小花則辯稱，她沒有與阿哲交往，兩人也沒有發生過性行為，根本不可能因此懷孕墮胎。

法官表示，經檢視醫院病歷，從小花當時的妊娠周數推算，時間點與人妻主張中提出的「發生性行為日期」不符，所以沒有採信人妻這部分的說詞；但阿哲和小花拍攝的性愛影片可以證明，兩人確實至少發生過3次性行為。

至於小花是否知道阿哲已婚，法官指出，阿哲曾攜眷參加台電舉辦的活動，並在簽到簿中留下紀錄，小花當時也有參加，兩人簽名的位置很近，參與人員的資料記載也很詳細，她應當可以輕易發現阿哲已婚的事實。

此外，法官提到，在該活動過程中，有一張照片是阿哲帶著眷屬經過小花，小花既然看見阿哲一家和樂融融的畫面，應當能察覺阿哲是有配偶之人。最終法官仍認定小花的行為侵害到人妻的配偶關係身分法益，並判她應賠償人妻40萬元較為適當，全案仍可上訴。