女坐男友車上「看後照鏡發現外遇」爆紅　網讚：女人的直覺太強

▲女從男友車上後照鏡意外發現外遇。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子在網路上自爆，坐在男友汽車前座時，她只是看向汽車後照鏡便發現男友外遇的證據，影片曝光後立即爆紅引發討論，獲得1千1百多萬點閱。

女網友@joiederouen近來在TikTok上發表影片表示，她坐在男友汽車前座時，意外發現男友外遇。影片中可看到，她環顧車內，似乎沒有看到可疑的跡象，然而最後鏡頭卻停在儀表板上的後照鏡。

女子把鏡頭拉近後發現，後照鏡上有一排吸盤殘留的痕跡。女子表示，該痕跡應該是來自矽膠吸盤手機殼Octobuddy，許多人會利用該手機殼上的吸盤，輕鬆把手機吸在鏡子上，用來自拍或是補妝，「太瘋狂了，我是因為這樣發現男友外遇」。

影片曝光後吸引許多網友留言，「太神了，女人的直覺不是開玩笑的」，還有許多網友分享類似故事，「我是因為做夢決定去查，結果被我發現外遇」、「我是在他車上的藍芽連線紀錄，看到別的女生名字才發現」、「我是從擋風玻璃裡面的鞋印發現」。