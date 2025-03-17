班機被取消崩潰　男乘客在登機口「出拳打昏工作人員」畫面曝

▲男子竟然毆打機場工作人員。（圖／翻攝自社群平台X）

記者李振慧／綜合報導

美國一名男子在華盛頓特區機場，預計登機時與一名機場人員發生爭執，被其他民眾拍到，竟然出拳攻擊機場人員，一拳把人擊倒在地上，被航空公司列入黑名單，畫面在網路上瘋傳。

來自馬里蘭州菲德里克市(Frederick)的54歲男子克里斯多福(Christopher Crittenden)，13日在華盛頓特區杜勒國際機場(Dulles International)登機時，發現預計搭乘的聯合航空(United Airlines)班機被取消，而另外一架航班的座位已滿，讓他非常生氣。

Tek yumrukla yere serdi !



Öfkeli bir United Airlines yolcusu, "Bu saçmalıklarla işim bitti," diyerek Washington Dulles Uluslararası Havaalanı'nda yer görevlisini tek yumrukla yere serdi.



Saldırgan, 54 yaşındaki Christopher Crittenden yaptığı eylem sonrası tutuklandı.



United… pic.twitter.com/DwQcJlTPA6 — Haber Air (@haberaircom) March 15, 2025

目擊者表示，看到克里斯多福在登機櫃台和工作人員發生爭吵，吵了大約15分鐘後，克里斯多福突然大吼「我受夠了」，然而當他試圖闖入禁區時被工作人員阻止，最後他狠狠打了工作人員一拳，對方立刻倒地，嚇壞現場其他乘客。

近來機場類似攻擊事件頻傳，國際機械師與航空工程工會(IAM)在聲明中譴責暴力行為，並且呼籲應該要更嚴格執行針對機場工作人員暴力行為的法律，才能讓員工獲得保障。華盛頓大都會機場管理局表示，他們已將肇事男子逮捕，並且指控攻擊和擾亂治安等罪。