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班機被取消崩潰　男乘客在登機口「出拳打昏工作人員」畫面曝

班機被取消崩潰　男乘客在登機口「一拳打昏工作人員」畫面曝。（圖／翻攝自社群平台X）

▲男子竟然毆打機場工作人員。（圖／翻攝自社群平台X）

記者李振慧／綜合報導

美國一名男子在華盛頓特區機場，預計登機時與一名機場人員發生爭執，被其他民眾拍到，竟然出拳攻擊機場人員，一拳把人擊倒在地上，被航空公司列入黑名單，畫面在網路上瘋傳。

來自馬里蘭州菲德里克市(Frederick)的54歲男子克里斯多福(Christopher Crittenden)，13日在華盛頓特區杜勒國際機場(Dulles International)登機時，發現預計搭乘的聯合航空(United Airlines)班機被取消，而另外一架航班的座位已滿，讓他非常生氣。

目擊者表示，看到克里斯多福在登機櫃台和工作人員發生爭吵，吵了大約15分鐘後，克里斯多福突然大吼「我受夠了」，然而當他試圖闖入禁區時被工作人員阻止，最後他狠狠打了工作人員一拳，對方立刻倒地，嚇壞現場其他乘客。

近來機場類似攻擊事件頻傳，國際機械師與航空工程工會(IAM)在聲明中譴責暴力行為，並且呼籲應該要更嚴格執行針對機場工作人員暴力行為的法律，才能讓員工獲得保障。華盛頓大都會機場管理局表示，他們已將肇事男子逮捕，並且指控攻擊和擾亂治安等罪。

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