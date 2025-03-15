　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

她流產後「誘殺9個月孕婦」剖腹奪嬰！　還騙老公生了

▲▼ 孕婦,懷孕,身孕,孕期。（圖／CFP）

▲有一名懷胎9個月的16歲少女遭人謀殺後，腹部被活活剖開，強行奪走胎兒。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

巴西發生一起駭人聽聞的案件，有一名懷胎9個月的16歲少女遭人謀殺後，腹部被活活剖開，強行奪走胎兒。兇嫌遭逮後表示，由於她曾2次流產，但十分渴望有孩子，所以在最近一次流產後繼續假裝有孕，最後設局將受害者誘騙至住處殺害，奪走孩子並謊稱是自己的親生女兒。

根據《每日郵報》報導，這起案件發生在巴西庫亞巴市（Cuiabá），警方於13日在一戶住宅後院的淺層土坑內發現16歲少女塞娜（Emilly Sena）的遺體，當時她的頸部纏繞著電線，腹部則有明顯的「T字形」切口，法醫鑑定後證實，她在被剖腹時仍然活著，情況相當殘忍。

警方調查發現，兇手是25歲的佩雷拉（Nataly Pereira），她在社群媒體上與塞娜聯繫，謊稱自己也是孕婦，並表示有許多嬰兒衣物可以捐贈，以此作為誘餌，邀請塞娜到住處拿取物資，還特地叮囑赴約時不要帶男友同行，塞娜答應後獨自前往，結果慘遭殺害。

令人震驚的是，佩雷拉的28歲丈夫德阿魯達（Christian de Arruda）一直被蒙在鼓裡，誤以為妻子真的懷孕。案發後，他甚至在社群媒體發文，曬出被奪走的嬰兒照片，並開心寫下「願我的女兒健康成長」，向親友分享喜訊。

夫妻倆13日帶著嬰兒來到聖塔海倫娜醫院（Santa Helena Hospital），企圖登記為自己的親生孩子。然而，醫護人員察覺異狀，因為佩雷拉明明剛生產完，但身體沒有任何分娩跡象，於是通報相關單位，才揭開這起駭人案件。

醫療檢查顯示，佩雷拉根本沒有生產過，她隨後承認謊報懷孕。她的律師向《G1》透露，她過去曾經歷兩次流產，最後一次是在大約6個月前，而這次假懷孕就是因為想維持懷孕的假象，「根據計算，如果她沒有流產，那個孩子應該就是這段時間出生的。」

警方原先逮捕了佩雷拉的丈夫、她的哥哥以及另一名男子，但在佩雷拉坦承自己獨自犯案後，這3人已經獲釋。不過，當地警方強調，這3人仍在調查範圍內，「我們仍在現場進行調查，確認受害者是如何被控制住、攻擊地點在哪裡，以及屍體如何被棄置。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
570 1 9807 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／曾國城宣布辭去《一字千金》
大學長「為了撿手機」！國1轎車遭夾扁　女乘客身亡
快訊／桃園「電動機車停門口」燒掉民宅　1家3口命危
快訊／大雷雨炸6縣市　台中市山區國家警報響
金秀賢遭指又說謊！　貼臉帽子露餡
張家為何不拿到認證碼再踢走Andy？6聲明早露餡　掀兩派：又
美星巴克「杯蓋沒蓋緊」害外送員燙傷　法院判賠16.6億元
Andy家寧開戰！蔡阿嘎揭自家公司「股權分配比」…亮千元鈔二

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

古巴「全國大停電」首都陷一片黑暗　數百萬人受影響

心碎！母象守在摯友遺體旁　象鼻輕撫「不願離開」

30歲緬甸女「遭小鮮肉殘殺」！　竟是蛇蠍閨蜜設局指使

SpaceX火箭升空　NASA太空人「滯留太空9個月」要回家了

她流產後「誘殺9個月孕婦」剖腹奪嬰！　還騙老公生了

「俄國多架戰機」闖入南韓防空識別區！　韓軍機緊急升空應對

川普擬擴大旅遊禁令「43國上榜」　北韓、伊朗公民恐不得入境

英國男「自然懷孕」生下兒子　還想生更多孩子

手機放口袋自燃！大馬男脫褲自救　大腿「整片燒傷」恐怖畫面曝

「鱷魚叼女屍」居民驚恐尖叫　印尼婦渡河遭拖下水咬死

Andy爸開轟家寧媽「奴欺主」　眾量級死亡交叉來了　家寧不睡覺刪3百文抖收Josh祝福

隋棠曾抵制黃子佼　「孟耿如身分很兩難」

單車弟斑馬線來回 #甩尾 炫技 後方騎士全笑瘋 #高雄

#家寧 哥雞肉店鐵門深鎖未營業！ 疑受風波影響拿下招牌

賓士男午夜 #逼車 狂追5mins　被害人嚇到躲大樓地下室 #台中

家寧哥雞肉店現況曝！鐵捲門深鎖未營業　疑受風波影響招牌不見了

金賽綸母憂憾事「阻止公開金秀賢裸照」　「女兒葬禮遭偷拍」氣喊：還是人嗎

天后闆妹喊話「投資Andy500萬」　蹦闆送精品..地產董事送房子！

大學長違規迴轉！機車猛撞倒地 騎士一吹酒測值破表 #高雄

李唯楓心疼挺Andy..揭他分手後狀態　批家寧一家「有點超過」：不讓他活下來

古巴「全國大停電」首都陷一片黑暗　數百萬人受影響

心碎！母象守在摯友遺體旁　象鼻輕撫「不願離開」

30歲緬甸女「遭小鮮肉殘殺」！　竟是蛇蠍閨蜜設局指使

SpaceX火箭升空　NASA太空人「滯留太空9個月」要回家了

她流產後「誘殺9個月孕婦」剖腹奪嬰！　還騙老公生了

「俄國多架戰機」闖入南韓防空識別區！　韓軍機緊急升空應對

川普擬擴大旅遊禁令「43國上榜」　北韓、伊朗公民恐不得入境

英國男「自然懷孕」生下兒子　還想生更多孩子

手機放口袋自燃！大馬男脫褲自救　大腿「整片燒傷」恐怖畫面曝

「鱷魚叼女屍」居民驚恐尖叫　印尼婦渡河遭拖下水咬死

這次學聰明了！Andy「火速註冊商標」　他驚見日期：好浪漫

快訊／曾國城閃電辭《一字千金》　認「言論疏失」影響節目價值

大貨車駕駛「為了撿手機」！國道猛追撞前車　轎車遭夾扁女乘客身亡

許允樂「合照李玉璽」穿超辣！解放低胸：今天我是禮物 情人節閃炸

古巴「全國大停電」首都陷一片黑暗　數百萬人受影響

Andy幫家寧辦「豪華生日派對」費用曝光！超過他月薪...辦完就分手

蔡其昌願親赴美邀卡洛爾、費爾柴德　曾豪駒續任教頭？盼上半年定案

快訊／桃園八德「電動機車停門口」燒掉木造平房　1家3口命危

快訊／大雷雨炸6縣市一小時　台中市山區國家警報響

晚景淒涼！「一代大俠」張振寰家中離世飄屍臭　演藝工會：會協助家屬

金賽綸母憂憾事「阻止公開金秀賢裸照」　「女兒葬禮遭偷拍」氣喊：還是人嗎

國際熱門新聞

加拿大式報復？超迷你紅毯迎接盧比歐畫面瘋傳

男「自然懷孕」生下兒子　還想生更多孩子

星巴克「杯蓋沒蓋緊」害燙傷　判賠16.6億

澤倫斯基：有很大機會「結束俄烏戰爭」！

加拿大總理杜魯道請辭　卡尼將宣示就職

川普證實　伊斯蘭國領袖遭擊殺

美股勁揚674點　輝達大漲5.27％

俄國「多架戰機」闖入南韓防空識別區！

胸部比頭大！29歲澳女患罕見「巨乳症」

川普：與普丁對話成功　有望結束戰爭

川普：俄烏戰爭可能結束　促使普丁饒恕受困烏軍

印度2女遭3男輪流性侵　觀光客嚇壞「掀退房潮」

川普強推大規模解雇踢鐵板　法院要求復職

行李箱超重　打開「只裝1物」地勤笑翻

更多熱門

相關新聞

度蜜月遇翻船　夫妻靠一件救生衣救命

度蜜月遇翻船　夫妻靠一件救生衣救命

巴西一對夫妻到馬爾地夫度蜜月時竟然遇到船難，搭乘的船沉沒後，他們與其他乘客只能在洶湧的大海中掙扎，後來好不容易看到遠處飄來一件救生衣，2人只能緊緊抓著這件救生衣，直到救援人員抵達。

人夫「要妻回家煮飯」拒剖腹　3天後胎死腹中

人夫「要妻回家煮飯」拒剖腹　3天後胎死腹中

葉酸吃不夠恐害胎兒缺陷　國健署列攝取4要訣

葉酸吃不夠恐害胎兒缺陷　國健署列攝取4要訣

阿伯虐殺貓嗆：又沒殺人　2天後遭人槍殺

阿伯虐殺貓嗆：又沒殺人　2天後遭人槍殺

男屍心臟、陰莖消失　女嫌認：煮熟吃掉了

男屍心臟、陰莖消失　女嫌認：煮熟吃掉了

關鍵字：

孕婦剖腹巴西

讀者迴響

熱門新聞

Andy公開對話「家寧LINE名字」藏亮點

快訊／Andy反擊了！打臉張媽媽6聲明

Andy抖出更大的料！他試算「張家要罰2660萬」

YT收益全進張家個人帳戶？他曝下場GG

國文作業卡關！高中生「打給作者求救」電話竟通了

大S今日下葬！S家悲痛送別　小S終於發聲了

Andy被奪權3天後「泛淚重回和家寧同居處」

家寧6聲明落落長！律師點1破綻：應該沒找律師

偷看LINE訊息「卻不顯示已讀」　大票網友實測讚爆！

「檢舉張家逃漏稅」國稅局受理了　他曝有2個未爆彈

逆風挺家寧！　台南Josh「一句話」5萬人喊讚

「一代大俠」張振寰離世享壽65歲　昔家暴前妻鮑正芳

家寧沉默2天回應了！列6點駁斥反控Andy變更收益分配

拾汣茶屋突推新品「張家檸檬綠茶」　全場笑噴

65歲張振寰被發現陳屍家中　警方初判死因

更多

最夯影音

更多

Andy爸開轟家寧媽「奴欺主」　眾量級死亡交叉來了　家寧不睡覺刪3百文抖收Josh祝福

隋棠曾抵制黃子佼　「孟耿如身分很兩難」

單車弟斑馬線來回 #甩尾 炫技 後方騎士全笑瘋 #高雄

#家寧 哥雞肉店鐵門深鎖未營業！ 疑受風波影響拿下招牌

賓士男午夜 #逼車 狂追5mins　被害人嚇到躲大樓地下室 #台中

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面