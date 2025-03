她流產後「誘殺9個月孕婦」剖腹奪嬰！　還騙老公生了

▲有一名懷胎9個月的16歲少女遭人謀殺後,腹部被活活剖開,強行奪走胎兒。(示意圖/CFP)



記者張方瑀/綜合報導

巴西發生一起駭人聽聞的案件,有一名懷胎9個月的16歲少女遭人謀殺後,腹部被活活剖開,強行奪走胎兒。兇嫌遭逮後表示,由於她曾2次流產,但十分渴望有孩子,所以在最近一次流產後繼續假裝有孕,最後設局將受害者誘騙至住處殺害,奪走孩子並謊稱是自己的親生女兒。

根據《每日郵報》報導,這起案件發生在巴西庫亞巴市(Cuiabá),警方於13日在一戶住宅後院的淺層土坑內發現16歲少女塞娜(Emilly Sena)的遺體,當時她的頸部纏繞著電線,腹部則有明顯的「T字形」切口,法醫鑑定後證實,她在被剖腹時仍然活著,情況相當殘忍。

警方調查發現,兇手是25歲的佩雷拉(Nataly Pereira),她在社群媒體上與塞娜聯繫,謊稱自己也是孕婦,並表示有許多嬰兒衣物可以捐贈,以此作為誘餌,邀請塞娜到住處拿取物資,還特地叮囑赴約時不要帶男友同行,塞娜答應後獨自前往,結果慘遭殺害。

Pregnant teen murdered by womb raider who slashed her open to steal her unborn baby https://t.co/tjks7mxkl0