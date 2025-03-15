她流產後「誘殺9個月孕婦」剖腹奪嬰！　還騙老公生了

▲有一名懷胎9個月的16歲少女遭人謀殺後，腹部被活活剖開，強行奪走胎兒。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

巴西發生一起駭人聽聞的案件，有一名懷胎9個月的16歲少女遭人謀殺後，腹部被活活剖開，強行奪走胎兒。兇嫌遭逮後表示，由於她曾2次流產，但十分渴望有孩子，所以在最近一次流產後繼續假裝有孕，最後設局將受害者誘騙至住處殺害，奪走孩子並謊稱是自己的親生女兒。

根據《每日郵報》報導，這起案件發生在巴西庫亞巴市（Cuiabá），警方於13日在一戶住宅後院的淺層土坑內發現16歲少女塞娜（Emilly Sena）的遺體，當時她的頸部纏繞著電線，腹部則有明顯的「T字形」切口，法醫鑑定後證實，她在被剖腹時仍然活著，情況相當殘忍。

警方調查發現，兇手是25歲的佩雷拉（Nataly Pereira），她在社群媒體上與塞娜聯繫，謊稱自己也是孕婦，並表示有許多嬰兒衣物可以捐贈，以此作為誘餌，邀請塞娜到住處拿取物資，還特地叮囑赴約時不要帶男友同行，塞娜答應後獨自前往，結果慘遭殺害。

Pregnant teen murdered by womb raider who slashed her open to steal her unborn baby https://t.co/tjks7mxkl0 — Daily Mail Online (@MailOnline) March 14, 2025

令人震驚的是，佩雷拉的28歲丈夫德阿魯達（Christian de Arruda）一直被蒙在鼓裡，誤以為妻子真的懷孕。案發後，他甚至在社群媒體發文，曬出被奪走的嬰兒照片，並開心寫下「願我的女兒健康成長」，向親友分享喜訊。

夫妻倆13日帶著嬰兒來到聖塔海倫娜醫院（Santa Helena Hospital），企圖登記為自己的親生孩子。然而，醫護人員察覺異狀，因為佩雷拉明明剛生產完，但身體沒有任何分娩跡象，於是通報相關單位，才揭開這起駭人案件。

醫療檢查顯示，佩雷拉根本沒有生產過，她隨後承認謊報懷孕。她的律師向《G1》透露，她過去曾經歷兩次流產，最後一次是在大約6個月前，而這次假懷孕就是因為想維持懷孕的假象，「根據計算，如果她沒有流產，那個孩子應該就是這段時間出生的。」

警方原先逮捕了佩雷拉的丈夫、她的哥哥以及另一名男子，但在佩雷拉坦承自己獨自犯案後，這3人已經獲釋。不過，當地警方強調，這3人仍在調查範圍內，「我們仍在現場進行調查，確認受害者是如何被控制住、攻擊地點在哪裡，以及屍體如何被棄置。」