歸化籃球球星戴維斯涉家暴　二審改判拘20天+易科罰金2萬定讞

▲戴維斯涉嫌家暴傷害罪，二審改判拘役20日定讞。（圖／PLG提供）

記者吳銘峯／台北報導

首位歸化台灣的職籃名將戴維斯，2023年5月晚間因探視小孩問題，與前妻在桃園中壢青埔派出所前拉扯爭吵，最後戴維斯被警方依違反家暴保護令被移送，一審判處拘役30日，得易科罰金。上訴二審後，高等法院改依過失傷害罪判處拘役20天，得易科罰金2萬元，全案定讞。

戴維斯（Quincy Davis）現年42歲，身高203公分，2011年來台打職業籃球，2013年瓊斯盃開打前，他同意放棄美國國籍，並依照我國《中華民國國籍法》特殊功勳事由歸化中華民國國籍，代表我國在之後的多場國際賽事中出賽，取得不少榮譽，綽號新台灣人、新台灣隊長。

戴維斯近年來加入PLG職籃新北國王隊，成為禁區主力球員，但因為年紀老化的關係，上場時間已經減少，再加上本案爆發，遭聯盟懲處，禁賽一季。如今本案定讞後，可望解禁，重新上場比賽。

本案判決指出，戴維斯與前妻離婚後，雙方約定交付小孩的時間，另外為了避免糾紛，約定於派出所前交付。本案發生於2023年5月12日晚間，戴維斯帶著小孩要交給前妻時，向前妻表示，因為隔日傍晚要上場比賽，希能待比賽結束後再送回小孩。但前妻不願，身高203公分的戴維斯與身高僅160公分的前妻在派出所前拉扯，員警隨即上前阻止，並將全案移送檢方偵辦，檢方最後依照「家暴傷害罪」嫌提起公訴。

一審桃園地院審理後，認為戴維斯具有傷害故意，因此判處拘役30日。全案上訴第二審，高等法院審理時，戴維斯出庭時表示，自己因為本案被禁賽，身上已經沒錢，無法與前妻和解，希望法院能體諒，予以輕判。全案於13日宣判，高院認為戴維斯當時是一時情急，才從後方環抱前妻，並非直接對前妻身體施以暴力或攻擊，且過程短暫，前妻所受傷勢輕微，因此高院不認為戴維斯具有傷害故意，改依照「過失傷害罪」，判處拘役20日，得易科罰金2萬元。全案定讞。