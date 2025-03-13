　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

歸化籃球球星戴維斯涉家暴　二審改判拘20天+易科罰金2萬定讞

▲新北國王林書豪、戴維斯。（圖／PLG提供）

▲戴維斯涉嫌家暴傷害罪，二審改判拘役20日定讞。（圖／PLG提供）

記者吳銘峯／台北報導

首位歸化台灣的職籃名將戴維斯，2023年5月晚間因探視小孩問題，與前妻在桃園中壢青埔派出所前拉扯爭吵，最後戴維斯被警方依違反家暴保護令被移送，一審判處拘役30日，得易科罰金。上訴二審後，高等法院改依過失傷害罪判處拘役20天，得易科罰金2萬元，全案定讞。

戴維斯（Quincy Davis）現年42歲，身高203公分，2011年來台打職業籃球，2013年瓊斯盃開打前，他同意放棄美國國籍，並依照我國《中華民國國籍法》特殊功勳事由歸化中華民國國籍，代表我國在之後的多場國際賽事中出賽，取得不少榮譽，綽號新台灣人、新台灣隊長。

戴維斯近年來加入PLG職籃新北國王隊，成為禁區主力球員，但因為年紀老化的關係，上場時間已經減少，再加上本案爆發，遭聯盟懲處，禁賽一季。如今本案定讞後，可望解禁，重新上場比賽。

本案判決指出，戴維斯與前妻離婚後，雙方約定交付小孩的時間，另外為了避免糾紛，約定於派出所前交付。本案發生於2023年5月12日晚間，戴維斯帶著小孩要交給前妻時，向前妻表示，因為隔日傍晚要上場比賽，希能待比賽結束後再送回小孩。但前妻不願，身高203公分的戴維斯與身高僅160公分的前妻在派出所前拉扯，員警隨即上前阻止，並將全案移送檢方偵辦，檢方最後依照「家暴傷害罪」嫌提起公訴。

一審桃園地院審理後，認為戴維斯具有傷害故意，因此判處拘役30日。全案上訴第二審，高等法院審理時，戴維斯出庭時表示，自己因為本案被禁賽，身上已經沒錢，無法與前妻和解，希望法院能體諒，予以輕判。全案於13日宣判，高院認為戴維斯當時是一時情急，才從後方環抱前妻，並非直接對前妻身體施以暴力或攻擊，且過程短暫，前妻所受傷勢輕微，因此高院不認為戴維斯具有傷害故意，改依照「過失傷害罪」，判處拘役20日，得易科罰金2萬元。全案定讞。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
596 2 8806 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／《上班不要看》宣布解散！
34歲32D爆乳照攬客　「永和飛兒」真實年齡曝
蹦闆挺Andy「來我店隨你挑精品」　霸氣喊話
鐵粉女星退追金秀賢！　愛他11年「曾到韓追星」
再增林沛祥！35泛藍立委罷免案一階過關　17件綠委未達門檻補
「護國神Q」球星戴維斯涉家暴！二審改判拘役20天定讞
快訊／金秀賢又有私照外流！爆料YTR狠嗆：我去記者會找你
快訊／開車撞牆「害母慘死」詐保1300萬　冷血男遭收押禁見

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

連2天擾金門！陸「4艘海警船」闖限制水域　海巡強勢驅離

「護國神Q」球星戴維斯涉家暴！二審改判拘役20天定讞　原因曝光

歸化籃球球星戴維斯涉家暴　二審改判拘20天+易科罰金2萬定讞

快訊／高雄大寮民宅火警！恐怖橘紅火煙竄天際　10車25人灌救

鍾文智炒TDR判30年半！沒延長電子監控真的跑了　急發布通緝

快訊／開車撞牆「害母慘死」詐保1300萬　冷血男遭收押禁見

正心中學老師打籃球突倒地！臉色發黑抽搐　師生合力救回一命

宮廟恩怨釀禍！PO文揶揄「小淫蟲」還洩個資　彰化男挨告遭判刑

「34歲32D」論壇貼爆乳照攬客　「永和飛兒」真實年齡曝

又有2陸配網紅宣揚武統遭調查！　移民署揭底線：不得宣揚戰爭

【硬要擠】騎士鑽車縫擦撞右轉車慘摔　網傻眼：人家早就打方向燈

曾國城聽聞黃子佼復出「很期待」　徐乃麟:給人留一口飯吃

男童巷弄竄出撞外送員！家長怨：你沒看反光鏡...恐先吃罰單 #台中

1780萬 #賓利 遭 #R15 重機撞！ 保險桿+燈組毀了車主：有全險 #新北

李多慧南韓巧遇台灣遊客　開心直呼「我請客」

第二航廈突停電「旅客報到出境卡住」　桃機：電力異常

【又見求職詐騙】女買單程機票到 #柬埔寨 ！航警地勤聯手攔阻

快速看懂眾量級分手擂台　Andy遭無情「淨身出戶」！家寧媽套路全解

金秀賢當兵告白「高二金賽綸」：好想妳　瘋狂追求「承諾要娶她」...阿姨痛罵

百萬人搶看九份公車神技轉彎　網友跪服：司機全是傳奇車手

連2天擾金門！陸「4艘海警船」闖限制水域　海巡強勢驅離

「護國神Q」球星戴維斯涉家暴！二審改判拘役20天定讞　原因曝光

歸化籃球球星戴維斯涉家暴　二審改判拘20天+易科罰金2萬定讞

快訊／高雄大寮民宅火警！恐怖橘紅火煙竄天際　10車25人灌救

鍾文智炒TDR判30年半！沒延長電子監控真的跑了　急發布通緝

快訊／開車撞牆「害母慘死」詐保1300萬　冷血男遭收押禁見

正心中學老師打籃球突倒地！臉色發黑抽搐　師生合力救回一命

宮廟恩怨釀禍！PO文揶揄「小淫蟲」還洩個資　彰化男挨告遭判刑

「34歲32D」論壇貼爆乳照攬客　「永和飛兒」真實年齡曝

又有2陸配網紅宣揚武統遭調查！　移民署揭底線：不得宣揚戰爭

黃子佼復出「留口飯吃」惹眾怒！　她轟台灣鬼島：犯罪代價太低

快訊／《上班不要看》成軍9年解散！呱吉：拍得很好下次不要再拍了

嘉義縣觀光工廠冷研碳索館　獲環境教育設施認證

中環賣陽明股票4570張小賺365萬餘元　手上還有4604張

連2天擾金門！陸「4艘海警船」闖限制水域　海巡強勢驅離

49萬人研究揭「10種最折壽環境因素」！　抽菸和21種疾病有關

陸委會：中共破壞兩岸單一戶籍制度　政府依法清查軍公教人員

再增林沛祥！35泛藍立委罷免案一階過關　17件綠委未達門檻補件中

林昀儒橫掃德國名將挺進WTT冠軍賽8強　下一戰恐遇「天敵」

曾入戲叫她老婆　張書豪、歐陽妮妮「小孩撞名」陳曉、陳妍希兒子

楊紫瓊超寵台粉喊「再拿奧斯卡」　Sandy主持兼翻譯逗樂品牌CEO

社會熱門新聞

4男工廠外打手遊等友下班…家寧爸報警喊騷擾！

即／中橫便道落石砸車　1人受傷

消防員爽啪救護對象！坦承「是砲友」要賠妻30萬

騙正妹拍野戰片賺錢　渣男重判定讞

快訊／國1南向嘉義水上段車禍！1女命危搶救中

國道3車追撞！白車4門變2門　畫面曝

南投紫南宮遭竊　男拿油壓剪破壞鎖頭畫面曝

北檢反擊沈慶京！澄清去醫院是「視察」非偵訊

判刑30年5月鍾文智遭跑了！　檢急發布通緝

屏東男在家與朋友喝酒　遭女友人攻擊當場死亡

即／台88大寮段4車撞一團！貨車駕駛送醫不治

即／國1嘉義段死亡車禍！1女送醫搶救不治

男童巷弄竄出撞外送員　家長恐先吃罰單

知名餐飲為省錢毒害市民　黑心環保業者狠撈3億

更多熱門

相關新聞

大谷翔平抵達日本！愛犬行蹤熱議

大谷翔平抵達日本！愛犬行蹤熱議

洛杉磯道奇隊球星大谷翔平3月13日抵達東京，準備迎戰芝加哥小熊隊在東京巨蛋舉行的開幕系列賽。他稍早也透過Instagram分享了自己返鄉的喜悅，發文表示：「我回來了」，並附上多張照片和影片。

鍾文智炒股案判30年　檢急發拘票逮人

鍾文智炒股案判30年　檢急發拘票逮人

騙正妹拍野戰片賺錢　渣男重判定讞

騙正妹拍野戰片賺錢　渣男重判定讞

國小桌球教練猥褻7女童　二審判更重

國小桌球教練猥褻7女童　二審判更重

Andy被壓榨10年！65萬YTR獻計「逆轉單打局面」

Andy被壓榨10年！65萬YTR獻計「逆轉單打局面」

關鍵字：

法律人權籃球球星P+戴維斯家暴判刑高等法院二審

讀者迴響

熱門新聞

家寧「神隱1天出手了」！

再挖家寧妹黑歷史「1句反咬Andy」分手內幕！網怒

4男工廠外打手遊等友下班…家寧爸報警喊騷擾！

Andy選311開戰家寧「超暖原因瘋傳」！

徐睿知爆當金賽綸小三「崩潰首發聲」！

家寧媽偷補法律知識被抓包？頻道新增「股權分配」影片

房產業者霸氣喊「免費送Andy一間房」

Andy控家寧媽私註冊商標！律師曝「剩20天搶救」　智慧局給答案了

快訊／金秀賢3度強硬發聲！「握有明確證據」

刪除與家寧合作貼文　DR.WU聲明：已結束暫時性合作

快訊／賴清德宣布「恢復軍事審判」　軍法官回到第一線

家寧IG「追蹤數突暴增」　他抓包買粉絲：以為沒人看

金秀賢崩潰了！片場道歉工作人員　好友心疼：魂不守舍，身邊要有人陪

金賽綸生前下跪求饒！原本賠70億才減至7億

元斌為了10歲的金賽綸終生戒菸！暖心事蹟曝光

更多

最夯影音

更多

【硬要擠】騎士鑽車縫擦撞右轉車慘摔　網傻眼：人家早就打方向燈

曾國城聽聞黃子佼復出「很期待」　徐乃麟:給人留一口飯吃

男童巷弄竄出撞外送員！家長怨：你沒看反光鏡...恐先吃罰單 #台中

1780萬 #賓利 遭 #R15 重機撞！ 保險桿+燈組毀了車主：有全險 #新北

李多慧南韓巧遇台灣遊客　開心直呼「我請客」

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面