7歲女童模仿TikTok挑戰　把玩具放微波爐加熱「突然在臉上爆炸」

▲女童把液態玩具放微波爐加熱,突然爆炸。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國密蘇里州一名7歲女童嘗試TikTok挑戰內容,把凝膠狀玩具放進微波爐中加熱,結果拿出後不久玩具突然在她臉前爆炸,炙熱黏液全潑在臉上和胸口,造成可怕傷勢。

居住在費斯特斯市(Festus)的7歲女童史嘉蕾(Scarlett),因為進行TikTok挑戰受重傷,44歲父親塞爾比(Josh Selby)表示,「一切都發生得太快了,我當時聽到她的慘叫聲,是那種會令人感到毛骨悚然的叫聲」。

塞爾比表示,女兒前一天把凝膠玩具NeeDoh放進冰箱中,隔天拿出時原本柔軟的玩具變得非常硬,然後又把玩具放進微波爐中加熱,結果從微波爐中拿出不久就突然爆炸,炙熱的黏液全噴到女兒身上和臉上,他試圖幫助女兒,結果自己的手也被黏住。

Girl, 7, in coma with horrific burns after TikTok challenge causes toy explosion https://t.co/BFWzz0bSyK pic.twitter.com/E2Z47A9yEA