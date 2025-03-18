7歲女童模仿TikTok挑戰　把玩具放微波爐加熱「突然在臉上爆炸」





▲女童把液態玩具放微波爐加熱，突然爆炸。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國密蘇里州一名7歲女童嘗試TikTok挑戰內容，把凝膠狀玩具放進微波爐中加熱，結果拿出後不久玩具突然在她臉前爆炸，炙熱黏液全潑在臉上和胸口，造成可怕傷勢。

居住在費斯特斯市(Festus)的7歲女童史嘉蕾(Scarlett)，因為進行TikTok挑戰受重傷，44歲父親塞爾比(Josh Selby)表示，「一切都發生得太快了，我當時聽到她的慘叫聲，是那種會令人感到毛骨悚然的叫聲」。

塞爾比表示，女兒前一天把凝膠玩具NeeDoh放進冰箱中，隔天拿出時原本柔軟的玩具變得非常硬，然後又把玩具放進微波爐中加熱，結果從微波爐中拿出不久就突然爆炸，炙熱的黏液全噴到女兒身上和臉上，他試圖幫助女兒，結果自己的手也被黏住。

Girl, 7, in coma with horrific burns after TikTok challenge causes toy explosion https://t.co/BFWzz0bSyK pic.twitter.com/E2Z47A9yEA — New York Post (@nypost) March 17, 2025

塞爾比表示，緊急開車送女兒就醫的途中，女兒都非常痛苦，即使抵達醫院後仍不斷在慘叫，醫生擔心嘴上的燒燙傷可能導致呼吸道問題，只好將她進行人工麻醉，3天後才甦醒。

女童的母親阿曼達(Amanda Blakenship)表示，女兒告訴她，當初是看到網路上流行的相關影片，才會想要挑戰看看，由於傷勢在女兒身上留下非常嚴重的疤痕，現在每天都要幫女兒擦藥，等到再大一點可能會接受植皮手術。

事件發生後，玩具製造商已經在網站上註明，請勿把產品加熱、冷凍或是丟入微波爐中，可能會造成傷害。TikTok平台則警告，不允許展示或宣傳任何危險活動、挑戰、暴力內容。