台大「小福樓」年底結束營業　校友嘆：共同記憶又少一個

台大「小福樓」是不少台大人求學記憶，但預計今年底結束營業，一樓僅剩的福利社、郵局和3C賣場已陸續貼出公告，福利社也開始打包。消息傳出引發不少校友感嘆，「台大共同記憶又少一個！」校方表示，建築預計明年初拆除，將耗資4.3億重建6層樓高的「台大多功能生活服務中心」，提供師生學習與交誼休憩空間。

1981年落成的台大「小福樓」，毗臨台大普通教學館、博雅教學館、化學館、文學院等館舍，台大師生在小福樓及周邊活動相當熱絡。不過，在今年6月就傳出2到3樓全面停止相關服務，僅剩下一樓的福利社、郵局和3C賣場繼續營業到年底為止。

▲▼台大「小福樓」營業到今年底，福利社、郵局和3C賣場陸續貼出公告。（圖／記者許敏溶攝）

身為台大校友的台師大地理系教授洪致文日前在臉書發文表示，自己見證了小福（台大員生消費合作社）卸牌告別儀式。他說，在1989年進入台大就讀，在沒有便利商店年代，小福是學生們購買文具、餐食飲料以及中午聚會的重要場所；在那個大眾媒體仍受到壓制時代，小福廣場扮演重要的文化與政治地標角色，成為讓非主流、被打壓的聲音能在校園中自由迴盪的重要音樂空間。

《ETtoday新聞雲》記者昨（26日）實際前往小福樓一樓，發現小福鐵門已經半拉下並進行打包，還貼出將搬遷到農業綜合大樓B1公告，緊鄰的3C賣場則公告營業到31日中午，未來將搬遷到全新地點，至於郵局則依舊營業中，現場還有不少人出入，預計下周一（29日）搬遷到禮賢樓。

消息傳出引發不少校友共鳴，感嘆「台大共同記憶又少一個」。羅姓校友提到，當初碰到不想上的課，就跟好友蹺課到二樓的摩斯漢堡。也有人表示，因為漢堡王的可樂可以無限續杯，成為唸台大時最經常去的地方之一。還有人直呼，「充滿回憶的地方，竟然不見了！」台大林姓大二生則表示，拆除有點可惜，聽說會蓋新的建築，希望自己畢業前可以完成。

台大證實，因為小福樓建物陸續發生天花板剝落、鋼筋鏽蝕及外牆有滲漏水等情況，校方在2022年委託工程技術顧問公司辦理小福樓耐震詳評作業，報告指出，小福樓為氯離子濃度、中性化深度與鋼筋混凝土強度等數據亟待提升的建物，又因常發生漏水、滲水及石塊掉落等相關通報維修案件，顯示小福樓建物劣化速度加劇。基於安全，台大在今年9月17日校務發展規劃委員會討論後決議，採原地重建方向辦理。

台大表示，小福樓拆除工程預計在2026年1、2月寒假期間進行，未來規劃重建為6層樓高建物，約需4.3億工程建造費。「新小福樓」規劃作為台大多功能生活服務中心，1樓採通透開放式空間，地面層交通人行等動線重新整理後，讓學生活動人潮聚集時能更為流暢；2樓以上將提供全新、安全及舒適的師生學習與交誼的休憩空間。