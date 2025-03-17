懷孕發現男友「在外有7孩」　單親媽遭詐騙心碎：連名字都假的

▲女子網路分享遭前男友詐騙。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

記者李振慧／綜合報導

澳洲昆士蘭州一名女子懷孕時震驚發現，男友竟然已經在外面和7名女子偷偷生下孩子，而且男友的名字也是假名，謊稱自己是一名成功的商人，交往時告訴她的所有資訊全部都是謊言。

女子卡桑德拉(Cassandra Taulaki)是一名單親媽媽，肚中還懷有前男友的孩子，她向對外控訴，前男友用班尼特(Marcus Bennet)的假名接近她，謊稱是居住在黃金海岸的一名商人，還告訴她沒有任何小孩，結果卻被她發現至少有7個孩子。

卡桑德拉表示，「這就像是在電影還是紀錄片中才會看到的事情，我不敢相信這種事情會發生在我身上，我愛上了一個虛假的男人，他的名字、身分、年齡、工作和家庭，全部都是假的」，她發現男友不但整個人生故事都是假的，還擁有多個假名，包含Paul、Pauly、Dartanian、Sam、Ryan、Dox 和 Antonio。

卡桑德拉指控，前男友在網路創建假身分行騙女子的行為應該長達多年，她2023年在網路上結識對方時，也以為自己遇到了能託付一身的對象，然而懷孕後才發現對方是網路騙子，如今孩子即將出生，她除了在社群媒體上提醒女性不要受害，也創立募款活動希望大眾能夠伸出援手。