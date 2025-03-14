陸「鋼琴才女」遭美籍夫槍殺　生前曾反映遭家暴

▲遭丈夫開槍射殺的劉溦潞。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸一名留學美國的「鋼琴才女」劉溦潞近日傳出遭美籍夫婿槍殺身亡，其丈夫也在事發後選擇自我結束生命。當地特警隊8日在介入一起槍擊案時趕赴現場，到場時發現劉溦潞及其丈夫里維拉（Jonathan Rivera）已雙雙倒臥家中，查核身份後隨即通知大陸領事館，相關涉案動機及情況正持續調查中。

▲劉溦潞的老師眾籌資金以舉辦葬禮。（圖／翻攝極目新聞）

《極目新聞》報導，據警方通報，當天警方在接到一名家庭成員的報警電話，稱里維拉與劉溦潞發生激烈爭執，曾用槍指向劉溦潞的頭部。不久後，鄰居們聽到了槍聲。

據了解，劉溦潞自小練習鋼琴，畢業於華中師範大學音樂系，畢業後前往美國哥倫比亞州立大學就讀，曾在全球各地公演。劉溦潞取得音樂與藝術碩士學位後便留在美國教授鋼琴，其丈夫里維拉則是一名退伍軍人，退伍後擔任房產仲介的工作。

有鄰居透露，劉溦潞曾訴說有被里維拉家暴的情況，包括呼巴掌等行為。根據警方記錄顯示，里維拉曾在2024年12月因家暴事件被捕，但劉溦潞當時並未提出控訴，因此被釋放。

另一名鄰居回憶起事發經過時提到，案發當天曾見到這對夫婦，二人看起來一切正常，「然而，凌晨時分，她聽到了尖叫聲，緊接著便是槍聲。」

劉溦潞的老師亨利·克萊默 （Henry Kramer） 表示，劉溦潞是一位善良和有才華的人，卻成為家庭暴力的受害者，「她的家人在中國，所以他不得不出來幫忙處理後續事宜。」克萊默成立一個眾籌項目，以便劉溦潞辦理葬禮所使用，目前，該項目已經籌集到近1萬美元。