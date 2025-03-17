美73歲婦被鄰居養的「吸毒比特犬」撕咬肢解　尪驚恐目睹過程

▲殺人比特犬的2名主人被捕。（圖／翻攝自Pickaway County Jail）

記者李振慧／綜合報導

美國俄亥俄州一名73歲老婦人在自家整理庭院時，突然被鄰居所養的2隻寵物犬撕咬、肢解，患有老年癡呆症的老伴目睹血腥情況後大聲求救，女子獲救後仍因重傷身亡，警調查發現攻擊她的2狗竟然曾吸食毒品。

俄亥俄州警方去年10月接獲報案，73歲女子埃切爾巴格爾(JoAnn Echelbarger)在整理庭院時，無端遭到鄰居養的2隻比特犬Echo和Apollo攻擊。起訴書中指出，當時患有老年癡呆的丈夫由於行動不便，只能受困在輪椅上目睹慘案。

警方趕到現場後，不得不將比特犬擊斃，檢查發現埃切爾巴格爾的脖子骨折，不但全身都有咬痕，狗還咬傷了她的耳朵、大部分頭皮和手指，其中1隻狗後來衝到街上，攻擊了另外一名女子和2隻黃金獵犬。

法律文件顯示，2隻涉案狗體內都被測出含有古柯鹼，男主人威瑟斯(Adam Withers)與母親蘇珊(Susan)均被指控過失殺人罪，雖然2人上月已被法院裁定有罪，不過受害者家屬認為不夠，12日決定對公寓物業管理與該州狗管人員提出訴訟，指控他們怠忽職守，因為命案發生前，民眾就曾對2狗會威脅安全提出警告，然而當局卻仍讓2狗繼續待在公寓中。

受害者兒子羅傑斯(Bill Rogers)表示，「他們的做法非常魯莽，我覺得他們根本就是在拿大家的性命做賭注，而我母親是付出生命代價的那個人」，訴訟正在進行中。