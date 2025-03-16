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美國、伊拉克聯手擊殺ISIS領袖！　影片曝光

記者張方瑀／綜合報導

美國中央司令部（U.S. Central Command）表示，美軍於13日週四與伊拉克情報與安全部隊合作，在伊拉克安巴爾省（Al Anbar Province）發動精準空襲，成功擊斃伊斯蘭國（ISIS）全球二號人物、作戰總指揮兼決策委員會首領。

美國中央司令部在聲明中指出，伊斯蘭國領袖魯法伊（Abdallah Makki Muslih al-Rufay’i），又名阿布哈迪賈（Abu Khadija）和另一名ISIS成員13日遭擊殺。

▲▼美國、伊拉克聯手擊殺ISIS領袖！　影片曝光。（圖／取自U.S. Central Command）

▲美國、伊拉克聯手擊殺ISIS領袖。（圖／取自U.S. Central Command）

作為ISIS最高決策機構的領袖，阿布哈迪賈負責該組織在全球範圍內的作戰、後勤與戰略規劃，並掌控ISIS全球資金運作的重要部分。

美軍與伊拉克部隊在空襲後迅速前往現場，發現兩名ISIS成員已經死亡，兩人身上均穿有未引爆的「自殺式炸彈背心」，並攜帶多種武器。

美軍透過DNA比對，確認其中一人為阿布哈迪賈；這項DNA樣本來自於先前一次突襲行動，當時阿布哈迪賈僥倖逃脫。

美國中央司令部指揮官庫里拉（Michael Erik Kurilla）表示，「阿布哈迪賈是ISIS全球組織中最重要的成員之一。我們將持續剷除恐怖分子，摧毀這些威脅美國本土、美軍盟友及夥伴的組織，無論是在此區域還是世界各地。」

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