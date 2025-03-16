川普下令「大規模空襲」葉門！　至少19人死亡

▲美軍對葉門首都沙那（Sanaa）發動空襲。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）16日下令對葉門激進組織「胡塞武裝」（Houthis）發動大規模空襲，作為對該組織攻擊紅海商船的回應，目前已造成至少19人死亡。川普更警告，若胡塞武裝不停止行動，「將迎來煉獄般的報復！」

根據《路透社》報導，美國一名官員表示，這場軍事行動將持續數天甚至數週，成為川普自今年1月上任以來，在中東地區最大規模的軍事行動。與此同時，美國政府正加大對伊朗的制裁壓力，試圖迫使其回到談判桌，討論核計劃問題。

胡塞武裝掌控的葉門衛生部（Houthi-run health ministry）消息指出，美軍對葉門首都沙那（Sanaa）的攻擊造成至少13名平民死亡、9人受傷。

此外，胡塞武裝旗下的「馬西拉電視台」（Al-Masirah TV）報導，美軍對北部薩達省（Saada）的空襲導致6人喪命，其中包括4名兒童和1名女性，另有11人受傷。

▲胡塞武裝成員上街抗議聲援加薩。（圖／路透）



胡塞武裝的政治局發表聲明，譴責美軍行動是「戰爭罪行」並強調，「我們的葉門武裝部隊已準備好，以升級回應升級！」

胡塞武裝過去10年掌控葉門大部分地區，自2023年11月以來，已發動超過100次針對紅海航運的攻擊，嚴重影響全球貿易。美軍耗費大量資源攔截這些飛彈與無人機，導致美方防空武器庫存大幅消耗。

這次的襲擊行動部分由部署在紅海的美國航母杜魯門號（USS Harry S. Truman）上的戰機執行。美軍中央司令部（U.S. Central Command）表示，這次攻擊只是大規模行動的開始，目標是全葉門範圍內的胡塞武裝據點。

▲美國航母杜魯門號（USS Harry S. Truman）對葉門發動空襲。（圖／達志影像／美聯社）



美國國防部長海格塞斯（Pete Hegseth）在X發文，「胡塞武裝對美國船隻、軍機（以及我們的部隊！）的攻擊絕不會被容忍；伊朗作為他們的金主，也應該有所警惕，航行自由將被恢復！」

川普進一步警告葉門，「胡塞武裝對美國船隻的攻擊將不被容忍，我們將以壓倒性的致命武力，直到達成目標！如果他們不停止行動，將迎來煉獄般的報復！」

此外，川普還警告胡塞武裝的主要支持者伊朗，要求其立即停止對該組織的支援，「如果伊朗威脅美國，美國將讓你們付出全部代價，而且不會客氣！」

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