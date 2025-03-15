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日本擬擴建石垣島基地　強化台灣周邊防禦

▲▼ 日本石垣駐屯地（Camp Ishigaki） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲防衛省計劃擴建鄰近台灣的石垣駐屯地。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

日本防衛省計畫擴建2023年建立、鄰近台灣的石垣駐屯地（Camp Ishigaki），依據石垣市總務部長棚原長武12日所言，這是日本強化南西諸島島鏈防禦的其中一部份。

美媒星條旗（Stars and Stripes）報導，防衛省可能將購入約22公頃土地進行陸上自衛隊石垣駐屯地擴建，包括基地南側約15公頃土地以及基地東西側的7公頃土地。

石垣市總務部發言人13日進一步說明，依據防衛省的計畫，基地東側會建造一處訓練場，並在西側與南側增建額外訓練設施，用於招募、部署以及災難應變訓練等用途，但這些土地並非市府所有，也不清楚這些地方是由哪些個人或公司持有，也不知道會在何時買下這些土地

防衛省官網顯示，石垣駐屯地是在2023年3月開始運作，約有570名安全人員、地對空與地對艦飛彈部隊成員駐紮。另外，去年防衛省曾公告，計畫要2026年要在石垣島啟動電子戰作戰單位，作為加強偏遠島嶼相關能力的一環。

石垣島就在台灣以東大約241公里處，隸屬於琉球群島的一部分，而琉球群島自九州延伸至距離台灣約113公里的地方。報導提及，這些島嶼構成第一島鏈關鍵環節，一旦衝突爆發，將成為抵禦中國海軍的戰略屏障。

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