緬甸軍方空襲反對派村莊！　至少27平民喪生

▲緬甸軍方15日下午空襲抵抗勢力掌控的中部村莊；圖為緬甸國防軍。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

緬甸當地媒體消息指出，軍方15日下午空襲抵抗勢力掌控的中部村莊，造成至少27名平民喪生，還有30人受傷。

緬甸反對派組織與當地網路媒體15日報導指出，緬甸第二大城瓦城（Mandalay）人民防衛部隊發言人表示，當天下午3時左右，軍方在位於瓦城以北約65公里新古鎮（Singu）的萊潘拉村（Let Pan Hla）發動空襲。

軍方至今未對這起事件發表任何評論。自2021年2月1日軍方推翻翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）領導的民選政府後，緬甸陷入動盪，全國掀起廣泛的反軍方抗議。

然而，當局以武力鎮壓和平示威，導致許多反對軍事統治的人轉向武裝抵抗，使該國多地陷入持續衝突。

On March 14, 3 PM #Myanmar #junta bombed the Lep Pan Hla market in #Singu Township, #Mandalay Division.

27 civilians, including 6 children, were killed and about 30 were injured in bombing attack.#WarCrimes#WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/jCpFevsWyv — Josephine (@bridg2632263l) March 14, 2025

軍政府近期加強對人民國防軍（PDF）以及長期爭取更大自治權的少數民族游擊隊發動空襲。這兩股勢力有時會聯合行動攻擊軍隊，但對於來自空中的攻擊幾乎無還擊之力。

去年7月，支持緬甸主要反對派的瓦城人民防衛部隊（MDY-PDF）占領了新古鎮。該組織在Telegram頻道上發布聲明稱，在針對萊潘拉村擁擠市場的空襲中有6名兒童喪生，市場附近約有10棟房屋被砲火摧毀。

MDY-PDF發言人奧斯蒙德（Osmond）向《美聯社》表示，村莊市場附近約10間民宅被炸毀，「這次空襲並非針對軍事目標，而是選擇在人潮聚集的市場區發動攻擊，這裡是當地居民每天造訪的地方。」

由於當地網路與手機通訊大多中斷，當前村莊的實際情況無法獨立驗證。緬甸獨立英文媒體「今日緬甸」（Myanmar Now）則在報導中指出，市場附近的一家茶館遭遇空襲，死亡人數已達30人，另有7人傷勢嚴重。

根據緬甸研究與倡議組織「仰光之光分析中心」（Nyan Lynn Thit Analytica）上月發布的報告，自2021年軍方奪權以來，緬甸已發生4157次空襲，造成2224名平民喪生、3466人受傷。