緬甸軍方空襲反對派村莊！　至少27平民喪生

▲緬甸軍方15日下午空襲抵抗勢力掌控的中部村莊;圖為緬甸國防軍。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

緬甸當地媒體消息指出,軍方15日下午空襲抵抗勢力掌控的中部村莊,造成至少27名平民喪生,還有30人受傷。

緬甸反對派組織與當地網路媒體15日報導指出,緬甸第二大城瓦城(Mandalay)人民防衛部隊發言人表示,當天下午3時左右,軍方在位於瓦城以北約65公里新古鎮(Singu)的萊潘拉村(Let Pan Hla)發動空襲。

軍方至今未對這起事件發表任何評論。自2021年2月1日軍方推翻翁山蘇姬(Aung San Suu Kyi)領導的民選政府後,緬甸陷入動盪,全國掀起廣泛的反軍方抗議。

然而,當局以武力鎮壓和平示威,導致許多反對軍事統治的人轉向武裝抵抗,使該國多地陷入持續衝突。

On March 14, 3 PM #Myanmar #junta bombed the Lep Pan Hla market in #Singu Township, #Mandalay Division.

27 civilians, including 6 children, were killed and about 30 were injured in bombing attack.#WarCrimes#WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/jCpFevsWyv