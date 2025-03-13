桃園航勤逾千員工近五成為中高齡　申請這項計劃後留任率96%

▲桃勤員工在執行行李裝卸作業。（圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

台灣正面臨邁入超高齡社會的挑戰，為協助中高齡及高齡者傳承專業技術與經驗，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署積極推動「在職中高齡者及高齡者穩定就業訓練補助實施計畫」及「中高齡者退休後再就業準備訓練補助實施計畫」。桃園航勤公司作為國內領先的地勤服務公司，員工總數逾千人，其中有近五成為中高齡員工。

桃竹苗分署13日表示，桃園航勤透過申請上述計畫，導入國際認證的管理證照課程，幫助中高齡員工強化管理技能，提高競爭力，並創造升遷機會，進一步促進員工穩定留任，創造超過96%的員工留任率，展現企業在人才培育與職涯規劃上的卓越成效。

▲桃勤運用桃分署中高齡補助計畫，於企業內部辦理員工教育訓練。（圖／桃竹苗分署提供）

桃園航勤資管中心的資深主管林姊(化名)已在公司服務28年，從基層做起，如今負責網路維運與資訊安全工作，即使已57歲，她仍積極進修，透過訓練補助參加公司安排的「ASP.NET互動式網站開發」、「EC-Council Web應用程式安全」課程，提升自我在資訊安全與數位技術上的應用能力，不僅讓工作更得心應手，也協助公司在業界中保持競爭優勢。

林姊更樂於傳承經驗，帶領年輕同仁成長，成為公司內不可或缺的中流砥柱，以「導師」與「學姊」的角色，為團隊帶來支持與啟發，展現持續學習的價值。桃竹苗分署長賴家仁表示，中高齡勞工擁有豐富的經驗與深厚的專業知識，不僅能提升企業營運穩定性，更在傳承技術、維繫企業文化及促進團隊成長方面扮演關鍵角色。

為協助中高齡及高齡者發揮專業價值並促進企業永續發展，桃竹苗分署積極推動人才培育補助計畫，鼓勵企業支持中高齡員工持續精進，發揮他們在職場的獨特優勢。賴家仁分署長更進一步說明，分署與轄區企業合作緊密，積極留用並培育中高齡人才，計畫推動以來，已成功協助100家企業申請，辦理700場以上的培訓課程，超過1300位中高齡勞工受惠。呼籲企業踴躍申請相關計畫補助，為45至65歲的中高齡員工強化工作技能，提升職場競爭力，共同打造企業與員工雙贏的職場友善環境。