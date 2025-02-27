AI鍍金！桃園失業女餐飲店長　成功轉職軟體工程師

▲蕭暄融參加職訓學AI機器人與機電相關技能，順利轉職成為軟體工程師。（圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

今年44歲的蕭暄融，曾在知名連鎖餐飲業工作，並從工讀生一路晉升至店長，原本以為自己會在這個領域穩定發展；豈料，疫情席捲餐飲業，讓蕭暄融被迫失業；在失業的半年裡，她開始思考未來職涯方向，盤點自國貿系畢業後進入職場，因為學非所用，所以未能累積工作經驗，找工作並不順遂。

迫切希望改變的蕭暄融，在看到各產業紛紛導入AI應用，發現自動化與機器人產業是未來的趨勢與前景，她上網搜尋職訓相關課程，希望能朝跨領域發展，一開始擔心駕馭不了，但在家人的支持與鼓勵下，蕭暄融最終選擇報名參加桃竹苗分署的「智慧型機器人與圖控整合應用」職前訓練課程。

▲桃竹苗分署智慧型機器人與圖控整合應用班參訓。（圖／桃竹苗分署提供）

在參加訓練初期，由於本身並非相關科系背景，蕭暄融也曾一度遭遇程式邏輯編輯卡住，無法順利執行的困境，在經過訓練師耐心地指導與示範後，她利用分署提供的專業電腦及機具設備，並開始投入大量時間與精力進行練習，最終逐步掌握了基礎控制電路分析、機器人程式語言設計以及自動化圖控整合等相關課程的理論與實務操作，為自己奠定厚實的專業基礎。

結訓後，蕭暄融順利進入電腦系統整合服務公司，擔任圖控軟體工程師，起薪43K，成功開啟了她的技術職涯。她以過來人的經驗分享，儘管在轉職過程中面臨許多挑戰，但只要持續努力並設定明確目標，就能在新的職場領域中開創成功的機會。

桃竹苗分署長賴家仁27日表示，若失業勞工希望轉職並進入未知領域，應先盤點目前產業所需的技能與自身優勢。如有需要進一步提升專業技能，可多加利用政府提供的免費職業訓練，從而增強職場競爭力並實現職涯目標。隨著AI時代的來臨，各行各業為了跟上時代潮流及進行轉型，對AI人才的需求逐漸增加，尤其在半導體、軟體及電子資訊等領域。為了應對這些需求，桃竹苗分署近年來開設了多項與AI相關的訓練課程，涵蓋AI機器人與自動化系統整合、AI人工智慧應用與程式開發，以及智慧製造-工業AI軸控發展實務等課程，幫助勞工提升專業技能，也為企業培育適合人才。

桃分署在114年將開設117班自辦職前訓練課程，遠地學員可安排住宿並在結訓前辦理企業用人媒合，協助學員順利就業。歡迎年滿15歲以上想學習工作技能找工作的失、待業民眾報名參訓。