　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

勞動部桃竹苗29庇護工場推春節禮盒　精心製作支持身障者成長

▲私立路得啟智學園附設「陪你走一段路生活坊」推出多款春節系列禮盒，歡迎民眾支持選購。（圖／桃竹苗分署提供）

▲私立路得啟智學園附設「陪你走一段路生活坊」推出多款春節系列禮盒，歡迎民眾支持選購。（圖／桃竹苗分署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

農曆春節將屆，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署各庇護工場，因應年節紛紛推出特色春節禮盒及年節組合，各機構、企業與民眾選購賀年送禮時，可以考慮選擇庇護工場推出春節好禮，成為身障者持續前進成長的動力。這些禮盒包括茗茶、好米、堅果等六款多元組合，或是義美食品公司庇護工場推出的國宴八寶芋泥等多樣年菜，送禮或自用都很適宜。

▲私立路得啟智學園附設「陪你走一段路生活坊」推出多款春節系列禮盒。（圖／桃竹苗分署提供）

▲私立路得啟智學園附設「陪你走一段路生活坊」推出多款春節系列禮盒。（圖／桃竹苗分署提供）

財團法人桃園市私立路得啟智學園附設「陪你走一段路生活坊」，提供身障者就業之庇護工場，春節連假前精心研發推出六款新春禮盒，包括有茗茶、好米、堅果、蔬果脆片、海苔杏仁片與瓜子等組合，民眾可依個人喜好需求選購；此外，義美食品公司旗下之庇護商店及門市也推出如珍饌鮑參貝佛跳牆、人蔘干貝雞湯、御禮東坡肉、團圓米糕、國宴八寶芋泥等多樣年菜，民眾可依需求搭配想要的年菜組合，或是春節必備之牛軋糖、果仁軟糖、粩類、發粿、甜粿等甜點，讓新年餐桌上有更多選擇，農曆春節期間，讓生活更加甜蜜，歡迎有興趣企業、團體或民眾可至各庇護工場網站選購，網址可參考如下：(https://orsd.wda.gov.tw/promo/product/product)。

▲義美食品公司庇護商店推出多樣年菜，民眾可自行搭配組合。（圖／桃竹苗分署提供）

▲義美食品公司庇護商店推出多樣年菜，民眾可自行搭配組合。（圖／桃竹苗分署提供）

桃竹苗分署分署長賴家仁表示，桃竹苗轄區有29家庇護工場提供身障者343個就業機會，庇護工場成立目的就是提供弱勢者可有學習技能與成長工作機會，鼓勵民眾可多多購買庇護工場商品，送禮自用都很適宜，還可幫助弱勢身障者永續經營，並創造更多穩定就業機會。

桃竹苗分署旗下庇護工場產品另還有地方農特產、烘焙糕點、咖啡茶飲、素食即食包、手工美食、生活清潔用品等，都是身障者用心製作良品，希望大家以實際購買行動支持，如有採購需求，可洽詢各庇護工場，更多桃竹苗區庇護工場相關資訊可洽詢桃竹苗分署官網最新消息：(https://thmr.wda.gov.tw)。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／台中女ATM領錢　遭搶2萬！
快訊／現場畫面曝　楊梅休息站重大車禍！電動車「全面燃燒」5人
快訊／連2震南台灣7縣市發國家警報　高鐵部分延誤
快訊／國1楊梅休息站火燒車　5人無生命跡象！
百萬網紅千千返鄉「國道出車禍」！遭酒駕追撞
快訊／19:50台南東山區規模4.8「極淺層地震」　最大震度
快訊／19:49台南規模5.7「極淺層地震」　最大震度4級
快訊／連搖第二次！19:50再地震　台北有感晃動
快訊／19：49地震！多縣市有感
過年前家燒了！新北公寓火警
快訊／男遭捲進車底　無生命跡象

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

勞動部桃竹苗29庇護工場推春節禮盒　精心製作支持身障者成長

狂吸530萬遊客　西螺福興宮除夕美金紅包加碼9999枚

雲林溪夜間如閃耀之星　光環境啟燈

雲林縣第1座籠式攀爬遊具亮相　斗南僑真兒童遊戲場正式啟用

愛鳥人快看！稀有冬候鳥「白秋沙」現蹤茄萣　市府籲：有距離最美

台南藍軍送大批物資到地震災區　800份碗棵讓災民暖胃又暖心

黃金博物館遊客「血糖太低暈倒」　瑞芳警即時救援救回1命

雲林消防指揮中心多項創　助提升消防救災量能

童穿制服體驗小小警察營　學習防詐+保護自我

南橫公路春節連9天全線通車！管制開放時段曝光　警提醒：小心落石

逆向超車猛撞機車！　外送員慘噴飛重摔亡

【氣到走人】土撥鼠：就算是主人也不給吃！

【大碗公裝才對味】媽買3支霜淇淋拿碗公裝再回家爽嗑

正妹鼓起勇氣在火鍋店跳舞 回到座位馬上害羞起來XD

【太幸福了】「貓貓版床咚」已閃瞎眾多貓奴的雙眼XD

【時間管理大師】同事趁等紅燈嗑便當XD

【為什麼不是我QQ】兄妹人同時打電話給媽等待回撥　見妹手機響哥直接哭訴XD

【真嘟假嘟】把「的」換成「嘟」講話會變得很口愛？

【切蛋糕神器】烤肉夾也能切出完美比例！

【大人的玩法？】球丟完就可以拿玩具　一個一個丟→整桶梭哈

勞動部桃竹苗29庇護工場推春節禮盒　精心製作支持身障者成長

狂吸530萬遊客　西螺福興宮除夕美金紅包加碼9999枚

雲林溪夜間如閃耀之星　光環境啟燈

雲林縣第1座籠式攀爬遊具亮相　斗南僑真兒童遊戲場正式啟用

愛鳥人快看！稀有冬候鳥「白秋沙」現蹤茄萣　市府籲：有距離最美

台南藍軍送大批物資到地震災區　800份碗棵讓災民暖胃又暖心

黃金博物館遊客「血糖太低暈倒」　瑞芳警即時救援救回1命

雲林消防指揮中心多項創　助提升消防救災量能

童穿制服體驗小小警察營　學習防詐+保護自我

南橫公路春節連9天全線通車！管制開放時段曝光　警提醒：小心落石

快訊／台中搶案！婦人ATM領2萬遭搶走　嫌犯特徵曝

楊梅休息站車禍畫面曝光！電動車自撞「全面燃燒」　防撞桿噴一地

快訊／連2震南台國家警報　高鐵部分延誤乘客驚：完全斷電、停車

「過年斷捨離」不知如何下手？　專家曝50樣必丟物品清單

快訊／國1楊梅休息站驚傳「電動車自撞」火燒車　5人OHCA

少女學校操場喝醉！竟遭鐵工男友揪人「輪流性侵」

勞動部桃竹苗29庇護工場推春節禮盒　精心製作支持身障者成長

宜蘭太平山過年出遊攻略！搭蹦蹦車看山林　交管、休園時間一次看

機車族注意！改裝排氣管今年起列檢驗　2步驟完成變更登記

快訊／1分鐘2震！19:50台南東山再發生4.8極淺層地震

李光洙打給金宇彬求助　反被質疑「都是敬秀做的XD」

地方熱門新聞

即／高雄小港火警「污染物飄散」　市府示警3地區緊閉門窗

彰化永興海堤傳輕生　男子被拉上岸送醫

桃園景福宮除夕夜拜頭香不用搶　送平安掛飾

桃園客家文化館迎新春　精彩活動熱鬧登場

南投燈會推限量貓貓蟲咖波聯名紀念幣

嘉市府新聞科長八年級生朱惠君接任

台南藍晒圖「蛇來晒趣晒好運」市集登場

趁大掃除斷捨離！命理師盤點9大該丟物

台南藍軍送大批物資到地震災區讓災民暖心

張嘉郡爭取1.33億　改善雲林5鄉鎮聯絡幹道

花蓮年貨大街4大主題區應有盡有　送多重好禮

台南強震重創古蹟群文化局勘災啟修復計畫

台南義消玉井中隊捐贈裝備器材助山林滅火

萬丹紅豆公益馬拉衳賽送暖　助弱勢家庭過好年

更多熱門

相關新聞

拜年送什麼禮盒？　網推「3物」安全牌

拜年送什麼禮盒？　網推「3物」安全牌

春節期間走親訪友，手上免不了要拎點禮物，就有網友好奇，過年期間有許多種禮盒，大家會喜歡收到哪種？是傳統不敗的蛋捲，還是西式餅乾？貼文曝光，不少人提到「茶葉、茶包禮盒」，如果家中有小孩、長輩，收到海苔或是堅果禮盒會很開心。

產投課程3年10萬　桃竹苗分署助取證照加薪　

產投課程3年10萬　桃竹苗分署助取證照加薪　

仕高利達蘇格蘭威士忌春節禮盒

仕高利達蘇格蘭威士忌春節禮盒

桃竹苗分署助專業升級　提供2,980個免費職訓名額

桃竹苗分署助專業升級　提供2,980個免費職訓名額

企管女畢業生學程式　成功轉行軟體工程師

企管女畢業生學程式　成功轉行軟體工程師

關鍵字：

桃竹苗分署庇護工場春節禮盒身障者研製

讀者迴響

熱門新聞

賈靜雯19歲大女兒「凌晨解放內衣」

快訊／7-11開出2張千萬發票

沒丟衰整年！蛇年「家中8樣東西」一定要清掉

統一發票11、12月中獎號碼出爐

5分鐘掃掉「三環幫」堂口！　5煞開車逃逸畫面曝

控訴遭公公性侵！夫妻連日墜樓亡

曾涉竹東少年命案！「三環幫」劉憲治遭槍殺

謝盈萱尾牙抽走最大獎「Lulu崩潰衝上台」

竹東黑道火併董事長慘死！三環幫背景曝

南部19：49地牛翻身！多縣市有感

天道盟軍師被打斷腿　總動員報復「同理會」

即／大樂透4.32億一注獨得　創下第5屆最高單注獎金

即／19:49台南東山5.7極淺層地震

年輕警擊斃通緝犯挨告　YouTuber募款挺執法

即／連搖第二次！19:50南部再地震

更多

最夯影音

更多

逆向超車猛撞機車！　外送員慘噴飛重摔亡

【氣到走人】土撥鼠：就算是主人也不給吃！

【大碗公裝才對味】媽買3支霜淇淋拿碗公裝再回家爽嗑

正妹鼓起勇氣在火鍋店跳舞 回到座位馬上害羞起來XD

【太幸福了】「貓貓版床咚」已閃瞎眾多貓奴的雙眼XD

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面