勞動部桃竹苗29庇護工場推春節禮盒　精心製作支持身障者成長

▲私立路得啟智學園附設「陪你走一段路生活坊」推出多款春節系列禮盒，歡迎民眾支持選購。（圖／桃竹苗分署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

農曆春節將屆，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署各庇護工場，因應年節紛紛推出特色春節禮盒及年節組合，各機構、企業與民眾選購賀年送禮時，可以考慮選擇庇護工場推出春節好禮，成為身障者持續前進成長的動力。這些禮盒包括茗茶、好米、堅果等六款多元組合，或是義美食品公司庇護工場推出的國宴八寶芋泥等多樣年菜，送禮或自用都很適宜。

▲私立路得啟智學園附設「陪你走一段路生活坊」推出多款春節系列禮盒。（圖／桃竹苗分署提供）

財團法人桃園市私立路得啟智學園附設「陪你走一段路生活坊」，提供身障者就業之庇護工場，春節連假前精心研發推出六款新春禮盒，包括有茗茶、好米、堅果、蔬果脆片、海苔杏仁片與瓜子等組合，民眾可依個人喜好需求選購；此外，義美食品公司旗下之庇護商店及門市也推出如珍饌鮑參貝佛跳牆、人蔘干貝雞湯、御禮東坡肉、團圓米糕、國宴八寶芋泥等多樣年菜，民眾可依需求搭配想要的年菜組合，或是春節必備之牛軋糖、果仁軟糖、粩類、發粿、甜粿等甜點，讓新年餐桌上有更多選擇，農曆春節期間，讓生活更加甜蜜，歡迎有興趣企業、團體或民眾可至各庇護工場網站選購，網址可參考如下：(https://orsd.wda.gov.tw/promo/product/product)。

▲義美食品公司庇護商店推出多樣年菜，民眾可自行搭配組合。（圖／桃竹苗分署提供）

桃竹苗分署分署長賴家仁表示，桃竹苗轄區有29家庇護工場提供身障者343個就業機會，庇護工場成立目的就是提供弱勢者可有學習技能與成長工作機會，鼓勵民眾可多多購買庇護工場商品，送禮自用都很適宜，還可幫助弱勢身障者永續經營，並創造更多穩定就業機會。



桃竹苗分署旗下庇護工場產品另還有地方農特產、烘焙糕點、咖啡茶飲、素食即食包、手工美食、生活清潔用品等，都是身障者用心製作良品，希望大家以實際購買行動支持，如有採購需求，可洽詢各庇護工場，更多桃竹苗區庇護工場相關資訊可洽詢桃竹苗分署官網最新消息：(https://thmr.wda.gov.tw)。