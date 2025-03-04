中高齡求職不孤單　勞動部與企業攜手共進幸福職場

▲台南就業中心契而不捨的努力之下，協助運用勞動部「５５Ｐｌｕｓ就業獎勵」及「僱用獎助」協助阿玉姐（右二）成功進入古福有限公司，深受公司主管吳主正經理（左一）信任稱許。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

13年前阿玉因前公司結束營業，想過段時間再找工作並多點時間陪陪家人，沒想到一晃眼孩子已長大且各自就業，才發現自己想重回職場，但對現今的就業環境感到相當陌生，加上僅有高職學歷，缺乏競爭力，對職場心生卻步。

然而，在家人鼓勵及台南就業中心契而不捨的努力之下，協助運用勞動部「55Plus就業獎勵」及「僱用獎助」協助她成功克服了內心的恐懼，邁向睽違10多年的職場人生。現在的她在古福有限公司(甘單水餃)從事半自動化水餃包裝機人員逾3個月，工作上與同事相互配合，私底下成為好姐妹互動良好，深受公司主管信任稱許。她說：「這裏的主管、同事待人很好，好像一個大家庭，很開心。」

曾在服裝業擔任品檢人員近3年的阿玉姐，回歸職場的心一直在，但卻邁不出那一步，直到去年孩子處於轉職階段，陪同找工作的同時，經就服員介紹勞動部鼓勵中高齡朋友回歸職場方案，提出求職需求，卻得到令她意想不到的回饋。就業服務人員不僅設身處地為她尋找適合的工作機會，經面試幾家公司雖無錄取，但也未放放棄，最終遇友善企業回覆錄取。並在公司的指導下，逐步適應了工作內容，至今已工作滿3個月，還可以申請就業獎勵3萬元，真是意外收穫。

協助推介就業的服務人員談到，61歲的阿玉姐雖久未進入職場，在家卻經常下廚，擅長手作料理。所以依其所長及需求討論可行的工作機會，並優先推介食品料理、食品包裝等相關工作，但大部份公司表示需搬重，體能不合等拒絕。於是調整推介職缺、確定需搬重範圍，量身定制協助方案，宣導轄區廠商進用中高齡政府獎助措施。後獲古福有限公司採納，將水餃包裝工作機會留給阿玉姐。歷經3個月工作表現，得到了主管高度評價。

進用阿玉姐的古福有限公司吳主正經理表示，在國中時期也經歷母親找工作時遇見挫折，如今看見中高齡婦女朋友猶如看見母親當時的情境，會有情感色彩及多些包容，特別願意提供就業機會並教導。目前公司13位員工中，中高齡婦女朋友佔8位，配合度、穩定性高，也都在職場有不錯表現。而阿玉姐工作態度積極，公司如同檢到寶一樣珍惜。非常願意支持政府獎勵方案共同為中高齡朋友提供機會，公司也獲得好人才，並推動企業社會責任。

而在去年(2024)也榮獲台南市政府頒ESG概念店認證的古福有限公司(甘單水餃)，創始原由起於吳主正經理過去曾任職投資公司常需應酬，導致作息不正，常犯胃疾，聽醫囑改食無添加劑食品，而為方便料理與健康，嘗試在餃子中放入各種食材，隨時可煮食果腹並分享親友，頗受到好評而萌生創業，才有「甘單水餃」現市。倡導「自然、美味」的理念，並研發銀髮友善食品，提供長者吃的健康又安心。

台南就業中心主任洪儷瑋表示，想重啓人生第二春的求職朋友，勞動部針對年滿55歲以上或45歲以上依法退休的朋友，離開職場3個月以上經公立就業服務機構推介就業，全時工作者受僱滿90日發給獎勵3萬元，最多發給6萬元，部分工時工作者減半發給，最多發給3萬元獎勵。若雇主為公立就業服務機構推介之勞工協助適應職場環境，如提供專屬教育訓練機制、彈性調整工作時間、家庭照顧協助或補助、心理諮詢與關懷等各項友善措施，將依僱用人數每月補助職場支持輔導費3千元，最長12個月，同一雇主每年最高補助30萬元。

另為提昇雇主僱用特定身份之失業勞工意願，補助雇主每人每月最高1萬5千元，最長補助12個月等僱用獎助措施，希望雇主們共同協助婦女、中高齡及高齡者等特定身份朋友重返職場。