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「2025台南新藝獎」晚宴暨頒獎典禮　藝術家與各界共同成就台南盛事

▲台南市政府13日晚間於晶英酒店舉行「2025台南新藝獎」頒獎典禮，由台南市副市長葉澤山代表市長黃偉哲頒發獎座予新藝獎得主。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府13日晚間於晶英酒店舉行「2025台南新藝獎」頒獎典禮，由台南市副市長葉澤山代表市長黃偉哲頒發獎座予新藝獎得主。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府13日晚間於晶英酒店舉行「2025台南新藝獎」頒獎典禮，來自藝文界的前輩、藝術家齊聚一堂共同見證，由台南市副市長葉澤山代表市長黃偉哲頒發獎座予新藝獎得主，除肯定獲獎者的傑出表現與精心傑作，並期待新銳藝術家未來持續揮灑創意，在藝壇發光發熱。

黃偉哲稍早表示，台南新藝獎及2025台南藝術博覽會均已邁入第13週年，不僅讓世人看見許多優秀且深獲好評的作品，更是發掘及培植出藝術新人的重要平台。他也感謝台南市畫廊提供空間展出新藝獎得獎作品，讓新秀的創作被更多人欣賞，並誠摯邀請大家把握舒適的春季，來台南展開一場藝術散步之旅，體驗穿越時空的旅程，重新認識這座城市的歷史脈動與文化底蘊。

▲台南市政府13日晚間於晶英酒店舉行「2025台南新藝獎」頒獎典禮，由台南市副市長葉澤山代表市長黃偉哲頒發獎座予新藝獎得主。（圖／記者林東良翻攝，下同）

副市長葉澤山表示，台南新藝獎、台南藝術博覽會已是每年台南重要的藝術盛事，這都要歸功於各屆的努力，讓藝博會一年比一年來得璀璨耀眼，並且具有獨特的台南藝文氣息，也讓參展的好朋友到台南都有一種回到家鄉的溫馨感，而藝博會的舉辦不僅可以見到熟識的老朋友，還能夠認識許多新面孔，促進彼此之間的文化藝術交流，更是一個讓年輕藝術家發揮才華的舞台，此外，為了與國際趨勢接軌，今年也特別邀請國外藝術家來共同參與，使台南的藝術創造能與世界激盪出更加精彩的火花，他也相當感謝每屆策展人的用心，以及所有藝廊夥伴的陪伴支持，一起促成活動的成功。

文化局表示，「台南新藝獎」以發掘「下一個藝術新星」為宗旨，13年來已累積扶植百位新銳藝術家，有口皆碑。而今年台南新藝獎特邀榮獲第21屆台新藝術獎視覺藝術獎的知名策展人高森信男擔綱策展，並於3月13日至4月13日於在地11家畫廊空間展出，包括從近400件徵件中脫穎而出的10位新藝獎得主，以及9位國內外邀展的新銳藝術家，老幹新枝共同為文化首都台南打造藝術新亮點。

此外，此屆新藝獎展覽特別邀請四位來自世界各國的傑出藝術家，包含有哈薩克藝術家阿瑪古兒．門利巴耶娃（Almagul Menlibayeva）、柬埔寨藝術家林．索科謙李納（Lim Sokchanlina）、日本藝術家鈴木貴彥(Takahiko Suzuki)與馬來西亞藝術家符芳俊(Hoo Fan-Chon)，其作品皆充分展現與台灣截然不同的藝術能量，提供獨特文化視角與視覺饗宴。

▲台南市政府13日晚間於晶英酒店舉行「2025台南新藝獎」頒獎典禮，由台南市副市長葉澤山代表市長黃偉哲頒發獎座予新藝獎得主。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今年「台南新藝獎」10組得主，包含翁榛羚、丁冠云、藍郁棠、陳肇彤、賴科維、邱馳、張君慈、吳德馨、張芸家、李盈蓁等人，創作類型涵蓋繪畫、錄像及空間裝置等多元形式呈現藝術風貌。

「2025台南新藝獎」展覽將於3月13日至4月13日在11個特色空間同步登場，相關最新訊息，歡迎持續鎖定「Next Art Tainan台南新藝獎」粉絲專頁(https://www.facebook.com/NextArtTainan)。

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