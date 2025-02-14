西洋情人節「送暖」　法務部長鄭銘謙頒獎表揚績優矯正人員

▲法務部長鄭銘謙（左3）與獲獎的績優矯正人員合影。（圖／矯正署提供）

記者吳銘峯／台北報導

14日為西洋情人節，法務部長鄭銘謙特別於情人節下午，頒獎表揚績優矯正人員。鄭銘謙特別感謝得獎人長期投入矯正業務，維護監所穩定運作，協助收容人接受教化及技能訓練後，成功復歸社會。

矯正署為勉勵各矯正機關堅守崗位同仁、無私奉獻的教誨志工，以及合作培訓收容人作業之廠商，特於西洋情人節下午舉辦表揚典禮，由鄭銘謙親臨現場頒獎。由於本次獲獎人員經過嚴格審核，共有15名矯正人員(含括監所第一線戒護、教化及作業人員），以及8名志工和6家廠商獲獎。獲獎代表也上台分享長期投身矯正工作的心路歷程，現場得獎人也紛紛感謝身旁同事、家人與夥伴的支持，因而累積了許多感人事蹟與卓越成就，使典禮現場充滿溫馨的節期氛圍。

鄭銘謙在致詞時特別感謝得獎人長期投入矯正業務，維護監所穩定運作，協助收容人接受教化及技能訓練後，成功復歸社會。他表示，矯正機關肩負司法正義與矯治復歸重要使命，將持續推動監所擴改遷建計畫，保障基本收容人權，改善同仁值勤環境，並提供充足教化資源，透過全體矯正人員、志工與廠商的努力，為監所帶來溫暖，幫助在生命旅途迷路的收容人，體悟過去錯誤，改正不良行為，最終學習就業職能，走上正確的更生復歸之路，未來不再犯罪，維護民眾安全與祥和。

鄭銘謙最後勉勵所有矯正署人員，以獲獎人員為學習標竿，共同努力精進業務，成為溫暖堅韌的矯正團隊，使外界看見我國矯正工作意義不凡的目標與成就，為社會安定挹注最「暖」力量。

▼法務部長鄭銘謙（左）頒獎表揚績優矯正人員。（圖／矯正署提供）

▼法務部長鄭銘謙致詞。（圖／矯正署提供）