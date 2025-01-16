知名藝術家溪邊性侵女學員！友人經過喊停竟再硬上　判刑4年6月

▲國家文藝獎得主知名原住民藝術家撒古流．巴瓦瓦隆性侵女學員，遭判刑4年6月 。（圖／取自國家文化藝術基金會官網）

記者陳崑福／屏東報導

國家文藝獎得主知名原住民藝術家撒古流．巴瓦瓦隆被控性侵女學員，屏東地方法院今(16)日依強制性交罪判處有期徒刑4年6月，可上訴。

判決書指出，撒古流．巴瓦瓦隆於民國110年2月9日夜間，在屏東縣三地門鄉之住所內，與在該處工作學習之一一名女子飲酒談話後，邀約女子外出。

翌（10）日1、2時許，撒古流．巴瓦瓦隆駕駛小貨車搭載女子前往屏東縣三地門鄉大社溪溪谷河床，在該處鋪設睡墊、點燃柴火，與女子相鄰躺臥睡墊上。詎撒古流．巴瓦瓦隆竟基於強制性交犯意，以手摟住女子肩頭，經女子推擋後猶未鬆手並將女子強壓在睡墊上，要女子與其為發生性行為。

女子因獨自身處陌生環境，恐遭不測，且驟遇此事，思緒混亂，不敢不從，撒古流．巴瓦瓦隆無視女子以手推擋及出言拒絕，仍對女子性侵。俟因察覺有人接近，撒古流．巴瓦瓦隆旋令女子躲藏一旁，待撒古流．巴瓦瓦隆識得接近之人係其友人，即與之寒暄，待其友人離去後，撒古流．巴瓦瓦隆旋接續前開性侵同一犯意，令女子躺回睡墊後，違反女子意願，繼續對女子性侵得逞。

法院審理，撒古流巴瓦瓦隆坦承於前揭時間與女子在上揭地點，及前述被告友人騎車經過時要求女子躲藏之事實，然否認有強制性交犯行。但經本院傳訊證人即被害女子、前述被告友人、被告同居人、案發後見聞女子狀況之人等證據，認定他確有於前揭時地，違反女子之意願而為前揭強制性交犯行，故被告應成立刑法第221條第1項之強制性交罪。