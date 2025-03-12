林業保育署南投分署植樹節贈9000蜜源植物苗木　分享挖植穴等撇步

▲林業保育署南投分署「捐發票換樹苗」活動今天登場。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為響應植樹節綠化家園，林業保育署南投分署於今天植樹節在南投分署本部、五個工作站（台中、埔里、水里、丹大、竹山）及田中、林內分站同步舉辦「捐發票換樹苗」活動，共計送出9000株樹苗；南投分署也特別提供挖植穴、栽植步驟和培養照護等技巧，讓民眾練就「綠手指」的功力。

今天各場次一早就湧入攜帶發票兌換樹苗的民眾，逐一領取散發柑橘香的月橘、葉片有斑紋特色的厚葉石斑木、可作天然染料的山黃梔、能釀酒做果醬的桃金孃、有固土保水的野牡丹、花期超長的金毛杜鵑、珍稀特有的烏來杜鵑、觀賞價值高的山芙蓉等，8種苗木；南投分署表示，今年除讓民眾有更多種類選擇，也採用可生物分解育苗容器，讓苗木在栽植過程中對環境更友善。

南投分署表示，此次提供的苗木皆為蜜源植物，能吸引蜂蝶停駐、促進授粉，不僅讓庭院充滿生機，也為生物營造友善棲地，也透過捐發票給弱勢群體的善舉，展現「愛地球、助弱勢」的雙重美意。

南投分署提醒，挖植穴時需為苗球或容器直徑寬度2倍、厚度加深15至20公分，避免樹苗根系過於擁擠，以促進根系舒展、生長健壯；依序於穴底放入有機肥料、表土，整理苗木根系，將苗木直立放入植穴後，覆蓋心土壓實、與原來土球高度齊平，以利苗木穩固；初期須早晚澆水、定期檢視樹木健康情形及水分，適時換盆、除草、施肥及修剪，並注意病蟲害防治。