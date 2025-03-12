高屏贈樹苗共織生態綠網　5000株線上預約+實體秒送出

▲領取樹苗 。（圖／林業及自然保育署屏東分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

林業及自然保育署屏東分署於今(12)日植樹節舉辦多場贈苗活動，線上預約及現場排隊領苗在高屏5個地區同時展開，共有超過1000位民眾參與領苗，發出超過5000株樹苗，從小點開始逐漸擴展成線與面，串連起森、川、里、海生態系統，透過大家參與種樹來創造人與自然和諧共生的美好願景。

林業保育署屏東分署表示，植樹月辦理高、屏、澎湖地區的贈苗活動已行之有年，今年持續提供線上預約、指定時段領苗方式，共有黃荊、白水木、枯里珍及野外稀少的受脅植物臺灣肖楠、蘭嶼羅漢松等10種樹種供選擇，3月3日開放線上預約第一天，2000株樹苗即被預約額滿，其中白水木、臺灣肖楠、蘭嶼羅漢松馬上秒殺，共計740位民眾完成線上預約。首場預約領苗12日下午在屏東分署前廣場開放領取至晚上6點，不但成功分散人潮、無需早起排隊，也可關懷到想領苗卻無法久站等候的長輩，及生活忙碌不易請假的上班族群。

而傳統的排隊領苗方式，12日上午也在屏東分署旗山工作站、六龜工作站、恆春工作站門口及潮州工作站附近的福安宮完成發放，吸引大批民眾攜家帶眷排隊領取；3月15日在高雄六龜、3月19日在屏東九如、3月22日在澎湖都還有贈苗場次，另外3月21日也預計再加開一場在高樹的屏東智慧農業學校。

屏東分署說，今年還是有不熟悉網路操作的民眾沒有線上預約成功，或預約了卻忘記來領取樹苗，因此特別提醒已預約15日（星期六）領苗的民眾，當天下午千萬別忘記到屏東分署領取。至於沒有線上預約成功的民眾，可把握3月份剩餘贈苗活動場次，詳細資訊可上屏東分署官網或臉書專頁查詢。