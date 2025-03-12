金門植樹節盛大展開！千株植物造林防風砂　3月下旬捐3發票換苗木

▲2025年金門植樹節活動今盛大舉辦。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導



2025年金門植樹節活動於今(12)日在金寧鄉嚨口村北側空地盛大舉辦！活動除了移除銀合歡等外來入侵植物，也在植樹區域種下烏桕、黃槿等1000株植物，此外，林務所將在3月下旬於各鄉鎮公所擴大辦理贈苗活動，只要捐贈2025年3月未開獎發票3張，就可兌換苗木1株。

副縣長李文良主持活動，在致詞時表示，金門今日引以為傲的綠化成果，離不開過去軍民的共同努力，特別感謝縣議會的提案，使這處重要的戰地據點邁出了轉型的第一步。縣府未來將從文化與觀光等層面進行規劃，讓遊客與鄉親能夠親身感受古寧頭戰役的歷史氛圍，進一步深化對戰地文化的理解。同時，他也特別感謝地主們願意提供土地，率先進行綠化，營造更佳的景觀與生態條件。

當日由副縣長李文良主持，金門縣議會董森堡議員、金防部指揮官黃先任、陳玉珍立法委員辦公室主任董家瑋、行政院金馬聯合服務中心吳增允執行長、金門國家公園管理處鄭瑞昌處長、縣府各局處首長、鄉鎮民代表均出席植樹活動，嚨口村民以及金寧中小學也出動多位長輩與學童，一同熱情參加此次的活動。

董家瑋表示，若有需要中央政策支持，將全力協助，與地方攜手為金門努力。吳增允執行長則期盼今日種下的樹苗順利茁壯，為金門增添更多綠意。董森堡議員則是感謝縣府團隊的支持，並懷著感動的心情表示，此次植樹節場地擁有豐富的戰地元素，並期許未來能夠將金寧北海岸的各個景點串聯，進一步提升當地的觀光價值。

林務所所長鄭向廷表示，本次的植樹節活動，期望藉由移除銀合歡等外來入侵植物並植樹造林維持海岸環境與林地狀況，減少嚨口村在冬季時的風沙侵襲。植樹區域規劃採多種類、多層次、密植混合交錯栽植烏桕、黃槿、水黃皮、黃連木、潺槁樹等大、小喬木，以及金門赤楠、田代氏石斑木等灌木合計約1000株，營造多層次複層林，兼顧景觀與生態價值，營造健康、多樣混合林相，使森林能持續自我更新。

另為推廣全民植樹與綠美化工作，林務所將在3月下旬於各鄉鎮公所擴大辦理贈苗活動，只要捐贈2025年3月未開獎發票3張就可兌換苗木1株，苗木有桂花、茶花及酒瓶蘭等，每品項限換1株，每人最多兌換4株，歡迎大家為金門的綠美化盡一份心力，種下喜歡的苗木，營造永續的金門。