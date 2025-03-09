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屏東市植樹活動　5000人熱烈參與

▲屏東市公所9日在千禧公園辦理植樹節活動 。（圖／屏東市公所提供）

▲屏東市公所9日在千禧公園辦理植樹節活動 。（圖／屏東市公所提供）

記者陳崑福／屏東報導

響應植樹月，屏東市公所今(9)日上午在千禧公園辦理「114 年度『植樹有佳 琪盼成林』植樹節活動」，吸引逾5000人參與；活動由頂柳社區樂齡班樂器打擊及勝利社區熱舞團隊表演出揭開序幕，隨後屏東市長周佳琪、林業及自然保育署屏東分署副分署長朱木生與多位市民代表及里長共同種下30棵花旗木，綠美化公園環境。

▲屏東市公所9日在千禧公園辦理植樹節活動 。（圖／屏東市公所提供）

▲屏東市公所9日在千禧公園辦理植樹節活動 。（圖／屏東市公所提供）

配合植樹活動，現場另公所團隊也結合環保局強化宣導垃圾分類觀念，現場免費發放2000個廚餘桶，民眾索取踴躍；林業及自然保育署屏東分署、縣政府社會處、環保局，以及屏東縣後備旅等攤位，進行政令宣導，與民眾有趣互動。

周佳琪表示，期望花旗木成長茁壯後，能為市容創造一抹美景，她提到，全球暖化議題不容忽視，城市植樹更是刻不容緩，屏東市長年積極推動環境永續政策，每年更是趁著植樹節舉辦相關活動，邀請民眾共同種樹護樹，固碳減碳，關注生態保育的重要性。

市公所則準備1000株樹苗、1900株小盆栽、2000株花苗供民眾領取；一早民眾就大排長龍等著領取，每人可領取1株；還提供240份DIY創意盆栽，邀請專業老師現場教授，吸引民眾熱絡參與活動；有不少市民表示，趁著市公所舉辦的植樹節活動，全家大小一起到公園走走，不但可以領盆栽，還能動手玩創意盆栽，療癒身心，相當有意義。

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