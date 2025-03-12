日管處舉辦114年度植樹節贈苗活動　偕林業署邀民眾織綠網拚減碳

▲日管處舉辦114年度植樹節活動，免費發送臺灣原生種苗木。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

今天是植樹節，日月潭國家風景區管理處特於埔里虎頭山地理中心碑廣場及車埕遊客中心兩處進行免費贈苗活動，共計送出220株台灣原生種灌木苗；日管處提醒，下週三(3月19日)還將於日月潭纜車站戶外場域，再發送360株樹苗。

今天兩個活動現場前往領苗民眾都相當踴躍，在2小時內秒殺送完；日管處長柯建興表示，林業保育署也將3月訂為植樹月，本年度主題訂為「織一片生態綠網」，希望民眾一同共襄盛舉，使人與自然和諧共生，此次活動特別感謝林保署南投分署提供苗木種類諮詢，並提供符合日月潭周邊當地氣候與生態的原生樹種(七里香、烏來杜鵑及金毛杜鵑等)，讓民眾能輕鬆種植並提升苗木存活率。

日管處指出，3月19日當天現場也希望透過贈苗，鼓勵遊客與當地居民共同參與生態環境永續，藉由民眾親手取得樹苗並重入土壤的過程，提升綠化意識、推廣低碳固碳，促進社區環境綠美化營造，共同創造宜居環境，並將配合觀光署每年3月的第3週的「旅遊安全宣導週」，辦理旅遊安全聯合宣導園遊會活動，邀請公路局台中區監理所南投監理站、林保署南投分署等多個單位一同參與擺攤宣導，並安排旅遊安全趣味闖關，完成者即可獲得大禮包。

日管處表示，日月潭周邊觀光資源豐富，該處持續推動實踐永續旅遊，在今年度2025年ITB柏林國際旅展「綠色目的地故事獎」（Green Destinations Story Awards）榮獲「商業與行銷」類別第3名，也歡迎遊客一同前來體驗低碳旅遊，透過選擇低碳交通工具如電動輔助腳踏車、電動船及步道健行等，落實低碳的旅遊方式，如租借環保杯、選擇取得永續認證之環保旅店等，以實際行動支持永續發展，深度體驗當地人文和食農知識，在旅途中親身實踐低碳減少對環境的衝擊。