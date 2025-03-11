　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／雲云技術長遭殺害　昔日部屬揭暖舉：可惜沒機會多認識您

▲▼ 雲云技術長今解剖查死因，家屬悲抵現場 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲ 雲云技術長今解剖查死因，家屬悲抵現場 。（圖／記者黃彥傑攝）

記者張君豪／台北報導

日前北市雲云科技公司梁姓技術長到公司商談離職，未料卻因一則說明遭公司負責人架空研發職權及遭該公司高層公開羞辱、遭到職場霸凌的告別信，惹來殺身之禍；今天下午檢察官與法醫解剖相驗死者遺體，藉此釐清梁男確切死因，至於兇嫌曾男經醫師評估，預計最快本周末可接受警方偵訊。另外，梁男的的前同事也PO文稱讚他是一位「溫暖仗義」的人。

▲雲云科技董座曾志新砍死梁姓技術長，曾志新送醫畫面曝光。（圖／民眾提供）

▲雲云科技董座曾志新砍死梁姓技術長，曾志新送醫畫面曝光。（圖／民眾提供）

據了解，兇嫌曾男和被害人梁男之前都任職某知名資安公司，梁男先後任職NXP、Sony、Newport Imagining、Crossmatch 等企業，擅長軟硬體結合開發，加入雲云科技擔任技術長前，在台灣軟體新創公司「AppWorks」擔任首席工程師，後來因曾男創業設計寶寶雲端攝影機發生技術問題，挖腳技術能力超強的梁男到雲云科技任職。

▲▼ 雲云梁姓技術長遭董座砍死，家屬抵達殯儀館相驗。（圖／記者陸運陞攝，下同）

▲雲云科技技術長遺體相驗。（圖／記者陸運陞攝）

根據曾在「AppWorks」任職員工表示，對梁男印象相當深刻，「梁是一個學識淵博、充滿熱情、溫暖且仗義的人！」雖然身為基層和梁男互動很少，但充分感受到梁男的暖男待人處事風格。

該名員工回憶，離開該公司後，曾因筆電故障在臉書發文求救，沒想到貴為公司高層的梁男看到後居然發訊請該名職員把筆電拿給他，他會幫忙修復，梁男暖心舉動讓小員工滿懷感激，「雖然沒有厚顏請大長官幫忙修電腦，但會默默關注他」。這起悲劇發生後，該名員工也發文哀悼，「可惜沒機會多認識您了。」

北市2線3警官洩密遭偵訊　讀不起大學從警...抄52海洛因磚成英雄

快訊／新任偵查隊長捲王大陸案外案　北市刑大火速開鍘拔官懲處

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
567 1 3607 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
紅色空汙警戒！「髒濃霧壟罩」長期吸恐肺癌　醫提醒戴口罩
快訊／杜特蒂返國被捕！　已送往海牙國際法院
Andy嘆「分手家寧遭一腳踢開」　一家人切割他：把我當工具人
印度女遊客、女導遊遭3男輪流性侵！　觀光客嚇壞「掀退房潮」
獨／大安區男女互砍！男「開窗墜落」　女中多刀

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／北市大安區驚傳情侶爭執墜樓！　男女雙雙送醫

律師團稱「生命隨時有危險」　沈慶京求交保自曝室友幫換引流管

獨／起底囂張陸配「亞亞」公然宣傳武統　移民署出手廢居台許可

獨／「名媛界大S」被前夫告了　夜店大亨親赴士林地檢署開庭

女公關喝掛遭撿屍「醒來受困」！警消出動雲梯車救援

快訊／高雄大寮電纜工廠火警　紅色烈焰直竄天際

沈慶京開庭鬥嘴檢方「逼我咬柯P」　不認罪哽咽：我怎麼做得出來

台中「襯衫棒球隊」討150萬！巧遇躲債男狂扁　還跳車頂猛踹

醫大生遭酒駕撞亡…父見遺體崩潰：爸爸來帶你回去了！母心碎流淚

獨／雲云技術長遭殺害　昔日部屬揭暖舉：可惜沒機會多認識您

白車撞民宅圍牆轉圈停路中央！3男棄車溜了 #雲林

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

【泰格與雪兒】你愛我還是她

2歲兒子趁爸睡覺拿手機打傳說 爸爸一見數據直接嚇到

陸生稱「中國台北」遭陸委會算帳！ #馬英九 喊話 #賴清德 別計較

#柯文哲 鞠躬感謝「不管遇到什麼困難，我仍以正面態度面對人生」

#竹聯幫 大老 #麥可 涉恐嚇毆富商遭逮！被問「爭大位」急撇清

女兒抓周來回撿起警槍！警察父母當場大崩潰XD

【柯基踮腳腳跳不上機車】最後認命放棄等抱抱XD

【三寶combo】騎車滑手機打燈又不轉…最後還直衝防撞桿？

獨／北市大安區驚傳情侶爭執墜樓！　男女雙雙送醫

律師團稱「生命隨時有危險」　沈慶京求交保自曝室友幫換引流管

獨／起底囂張陸配「亞亞」公然宣傳武統　移民署出手廢居台許可

獨／「名媛界大S」被前夫告了　夜店大亨親赴士林地檢署開庭

女公關喝掛遭撿屍「醒來受困」！警消出動雲梯車救援

快訊／高雄大寮電纜工廠火警　紅色烈焰直竄天際

沈慶京開庭鬥嘴檢方「逼我咬柯P」　不認罪哽咽：我怎麼做得出來

台中「襯衫棒球隊」討150萬！巧遇躲債男狂扁　還跳車頂猛踹

醫大生遭酒駕撞亡…父見遺體崩潰：爸爸來帶你回去了！母心碎流淚

獨／雲云技術長遭殺害　昔日部屬揭暖舉：可惜沒機會多認識您

當直播主被爸爸罵不正經　艾琳兒真的被色醫師背後環抱

Sandy「IG私訊被吃掉」隔500天才彈出！　無奈道歉：不知怎麼處理

羅莎莎認「超容易暈船」：一旦愛上相當易暈　不隨便勸退人

推展全民國防　海軍敦睦支隊航抵澎湖

紅色空汙警戒！西部「髒濃霧壟罩」長期吸恐肺癌　醫提醒戴口罩

周天成全英賽開紅盤！直落2退法國好手　16強恐碰球王石宇奇

醫揭「5種蛋疼警訊」！睪丸癌15～35歲男最易得：初期不會痛

快訊／杜特蒂返國被捕！菲媒證實「已送往海牙國際法院」

《風之谷》登台大銀幕　首週末「票房破1700萬」海報被搶爆！

吃對油「死亡風險大降」！醫師：常吃奶油死亡風險增15％

#柯文哲 奔喪哭喊 「對不起⋯60幾歲還讓你擔心」 #追思文

社會熱門新聞

中壢警掃蕩色情「三仙巷」　查獲26應召女+嫖客

台南婦騎車載3小孩　家境困難警通報協助

爆乳「黃牛」大起底！　律師、警察、民代都涉案

女大生只同意「前戲」　遭台南紳士奪走第一次

高雄電纜工廠火警紅色烈焰直竄天際

即／涉恐嚇富商千萬！竹聯幫大老「麥可」200萬交保

沈慶京開庭哽咽不認罪「逼我咬柯P」

台中一晚再抓17人酒駕送辦　537警力出動

車停路邊遭磁磚砸損　車主求償10萬遭駁回

技術長命案解剖　氣管動脈全斷7刀奪命

醫大生遭酒駕撞亡…父見遺體崩潰：爸爸來帶你回去了！

前女友傳訊人夫「想衝撞我嗎」　新婚妻驚見鹹濕對話崩潰

即／台中年輕男高處墜落　無生命跡象搶救中

23歲男無照又酒駕撞死醫大生　前檢座曝：前2次都能「用錢解決」

更多熱門

相關新聞

雲云技術長遭殺害　作家嘆：被認為是挑釁

雲云技術長遭殺害　作家嘆：被認為是挑釁

雲云科技7日發生駭人聽聞的兇殺案，梁姓技術長遭到董座曾志新持刀猛刺，最終重傷不治。對此，作家藍弋丰讀完離職信後深有感慨，不禁感嘆「危邦不入，亂邦不居」，應該盡快遠離有嚴重問題的組織，若真的非救不可，也應等到問題爆發後再救援，且千萬不要寫長篇文章，告知對方問題在哪，反而可能被認為是挑釁。

曾嘆工作不愉快！技術長生前遭「職場霸凌」　醫：5症狀速就醫

曾嘆工作不愉快！技術長生前遭「職場霸凌」　醫：5症狀速就醫

雲云董座砍人後下狠手自殘　最新病況曝

雲云董座砍人後下狠手自殘　最新病況曝

樂團悼雲云技術長：下輩子再一起演奏

樂團悼雲云技術長：下輩子再一起演奏

雲云董座砍死技術長！律師見細節頭皮發麻

雲云董座砍死技術長！律師見細節頭皮發麻

關鍵字：

職場霸凌公司內幕技術長兇嫌死因

讀者迴響

熱門新聞

金秀賢親吻金賽綸私照曝光！她曾傳訊求饒：救救我

金賽綸生前「認愛開撕金秀賢」未公開發文曝光！

眾量級Andy「分手5月開撕家寧」　8指控轟一家人無情

快訊／翻車！稱「賴清德兒子躲美國不當兵」　退將道歉：與事實不符

日女聲優當街遭男粉砍死！　最後直播畫面曝

輝星經紀公司發聲！證實死訊「發現時已心跳停止」

快訊 ／ 班尼頓、SISLEY驚傳撤台

中壢警掃蕩色情「三仙巷」　查獲26應召女+嫖客

遭退將稱「兒子躲美國不當兵」　賴清德寄律師函要求「公開道歉」

肯爺妻子又脫了！義大利街頭「裸滑直排輪」

金賽綸家人痛揭「10內幕控訴金秀賢」！

親吻金賽綸照片曝光　金秀賢公司緊急回應

今變天！　「全台有雨」下最大時間曝

台積電「最怕的大錢坑」曝光！　專家警告：一旦成真快賣

杜特蒂遭發紅色通緝令！菲國7000警力追捕

更多

最夯影音

更多

白車撞民宅圍牆轉圈停路中央！3男棄車溜了 #雲林

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

【泰格與雪兒】你愛我還是她

2歲兒子趁爸睡覺拿手機打傳說 爸爸一見數據直接嚇到

陸生稱「中國台北」遭陸委會算帳！ #馬英九 喊話 #賴清德 別計較

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面