獨／雲云技術長遭殺害　昔日部屬揭暖舉：可惜沒機會多認識您

▲ 雲云技術長今解剖查死因，家屬悲抵現場 。（圖／記者黃彥傑攝）

記者張君豪／台北報導

日前北市雲云科技公司梁姓技術長到公司商談離職，未料卻因一則說明遭公司負責人架空研發職權及遭該公司高層公開羞辱、遭到職場霸凌的告別信，惹來殺身之禍；今天下午檢察官與法醫解剖相驗死者遺體，藉此釐清梁男確切死因，至於兇嫌曾男經醫師評估，預計最快本周末可接受警方偵訊。另外，梁男的的前同事也PO文稱讚他是一位「溫暖仗義」的人。

▲雲云科技董座曾志新砍死梁姓技術長，曾志新送醫畫面曝光。（圖／民眾提供）

據了解，兇嫌曾男和被害人梁男之前都任職某知名資安公司，梁男先後任職NXP、Sony、Newport Imagining、Crossmatch 等企業，擅長軟硬體結合開發，加入雲云科技擔任技術長前，在台灣軟體新創公司「AppWorks」擔任首席工程師，後來因曾男創業設計寶寶雲端攝影機發生技術問題，挖腳技術能力超強的梁男到雲云科技任職。





▲雲云科技技術長遺體相驗。（圖／記者陸運陞攝）

根據曾在「AppWorks」任職員工表示，對梁男印象相當深刻，「梁是一個學識淵博、充滿熱情、溫暖且仗義的人！」雖然身為基層和梁男互動很少，但充分感受到梁男的暖男待人處事風格。

該名員工回憶，離開該公司後，曾因筆電故障在臉書發文求救，沒想到貴為公司高層的梁男看到後居然發訊請該名職員把筆電拿給他，他會幫忙修復，梁男暖心舉動讓小員工滿懷感激，「雖然沒有厚顏請大長官幫忙修電腦，但會默默關注他」。這起悲劇發生後，該名員工也發文哀悼，「可惜沒機會多認識您了。」

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