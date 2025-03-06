快訊／新任偵查隊長捲王大陸案外案　北市刑大火速開鍘拔官懲處

▲北市偵查隊長涉誤傳個資，北市刑大處分調任2線2星警務正。（圖／資料照）

記者邱中岳／台北報導

藝人王大陸涉嫌教唆富二代游翔閔找黑幫毆打運將司機，檢警要追查黑幫取得運將個資，發現案外案，北市刑大1名2線3星的偵查隊長劉居榮，透過游翔閔介紹，受理王大陸被詐騙集團騙300萬，但調查過程中將嫌犯個資誤傳給游翔閔，直到游出事，劉檢查手機才發現，4日晚上主動告知北市刑大大隊長坦承疏失，5日報請新北地檢署指揮偵辦，目前北市警局也祭出懲處，調任警務正支援北市刑大。

據悉，涉嫌誤傳個資的北市刑大偵三隊長劉居榮，從小由祖母一手拉拔長大，高中畢業後考上大學，但因家中沒有錢供其念書，在親戚的鼓勵下投考警專後又考上警察大學，因搗破市值上億元的海洛因磚，受到表揚，因屢破大案也備受重視，在4日才剛發布陞任2線3星偵查隊長。

但是4日發布人事命令，劉居榮在晚上看新聞發現游翔閔被收押禁見，聯想到游之前有來報案王大陸被詐騙300萬，所以檢視手機赫然發現將詐騙集團涉嫌人的個資誤傳給游，立刻向北市刑大大隊長盧俊宏報告。

大隊長盧俊宏獲悉後，主動上報警政署政風室，並且在5日前往新北地檢署報請指揮，在5日由北市刑大、警政署政風室一起前往劉的辦公室搜索，並將劉以及2名證人帶回政風室訊問。

北市警局刑事警察大隊也立刻祭出處分，原本劉將在7日接手北市刑大偵3隊隊長職務，也緊急喊停，目前調任2線3星警務正支援北市刑大。