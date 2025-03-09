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30公分料理刀砍死技術長！雲云董座下狠手自殘　最新病況曝

▲雲云科技董座曾志新砍死梁姓技術長，曾志新送醫畫面曝光。（圖／民眾提供）

▲雲云科技董座曾志新砍死梁姓技術長並自傷，曾男口吐鮮血被送醫救治。（圖／民眾提供）

記者邱中岳、吳佩蓁／台北報導

北市信義區雲云科技公司昨（7日）驚傳凶殺命案！52歲董事長曾志新疑因不滿51歲梁姓技術長提離職，竟拿出一把長約30公分的料理刀，朝對方後頸猛刺，導致梁姓技術長傷重不治。曾男行兇後隨即企圖自殘，刀尖貫穿頸部，滿口鮮血。據悉，曾志新目前仍在加護病房救治，由於他喉嚨重傷，警方研判他今（9日）應無法進行警詢。

據悉，曾志新行兇後疑似想跟技術長同歸於盡，竟持30公分長的西式料理刀自傷，刀尖貫穿喉嚨、食道、氣管並從後頸穿出，所幸被目擊的人資長奪刀阻止，緊急送醫救回一命。據悉，曾志新目前仍在加護病房，他因自傷喉嚨中刀、食道受傷，尚無法製作筆錄，醫生說要觀察3天。

▲▼雲云科技董事長曾志新。（圖／翻攝臉書）

▲雲云科技董事長曾志新。（圖／翻攝臉書）

回顧全案，梁姓技術長與曾志新先前因理念不合多次發生爭吵，梁男6日發出一封公開離職信，指稱曾志新對他不信任，甚至公開羞辱、霸凌。7日下午梁姓技術長提出離職後，與曾志新、人事長在會議室辦交接，怎料，梁男轉身準備走出會議室時，曾男竟拿出預藏約30公分長的料理刀，朝梁男後頸狂砍，導致梁男大量失血送醫不治。

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