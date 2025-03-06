北市2線3警官洩密遭偵訊　讀不起大學從警...抄52海洛因磚成英雄

▲北市刑大隊長劉居榮(右)曾榮獲國家警光獎個人組查緝毒品類第一名，與前警政署署長黃明昭(左)合照。（圖／警政署提供）

記者郭玗潔／台北報導

藝人王大陸爆出教唆毆打Uber連姓司機，並以5百萬元交保，沒想到事件不斷延燒，檢警追查為何打人的黑幫小弟能掌握連姓司機個資時，赫然發現北市刑大隊長劉居榮涉嫌洩密，因此今(6日)發動搜索，並將劉及2名證人帶回警政署政風室調查。據了解，劉居榮從警20年間，屢破大案建功，還曾榮獲國家警光獎個人組查緝毒品類第一名，如今卻捲入洩密案，令人唏噓。

回顧整起案件，王大陸搭Uber時，因不滿連姓司機繞路且態度不佳，事後向富二代好友游翔閔抱怨，游遂透過關係連絡上黑幫份子「小阿俊」，並撂來3名小弟前往中和堵人、痛毆連姓司機，並拍下影片紀錄存證。

檢警進一步追查為何黑幫份子能夠準確掌握Uber司機身分、位置，意外查出北市刑大涉嫌洩密，因此今發動搜索，將涉案的警官劉居榮帶回偵訊，林姓偵查佐、邱姓隊長則以證人身分一併前往警政署政風室接受調查。初步了解，劉姓隊長與游翔閔熟識，2025年間受理王大陸遭詐騙案時，不慎在偵查過程中將可疑嫌犯個資手誤傳給游翔閔，但詳情仍需進一步釐清。

目前是代理隊長的劉居榮，日前才被升任隊長，訂於明（7日）天就任，案發後警方已緊急撤銷他的升官人令。據悉，劉居榮從警已20年，表現一直相當優異，除了破獲暴力討債集團、應召站賣淫集團等，還曾於2019年9月搗破跨國販毒集團，起獲52塊市值上億元的高純度海洛因磚，被市長柯文哲公開表揚，也因此榮獲全國模範警察，並在2023年搗破國內最大毒品倉庫案，起獲1.4噸愷他命和安非他命，市值高達30億，榮獲國家警光獎個人組查緝毒品類第一名殊榮。

▲劉居榮曾因破獲毒品案，受到市長柯文哲表揚。（圖／資料照）

然而劉有今日成績並不容易，他從小由祖母一手拉拔長大，高中畢業後考上大學，但因家中沒有錢供他念書，在親戚的鼓勵下，因認為警察工作穩定，投考警專後又考上警察大學，劉也相當孝順，從警後每個月還有1萬4千多元的零用錢，就寄1萬元回家孝敬祖母。

而劉居榮在警專22期畢業後先在國道警察服務，經歷3年後轉考警察大學，在中正二分局擔任巡官，最後到警備隊擔任分隊長後，又接任副所長一職，在2014年轉任刑大警務員，在2018年擔任偵三隊副隊長一職，歷經過交通、保安、行政等職務，最後才成為刑警，因屢破大案也備受重視，在本月4日剛陞任2線3星偵查隊長，劉曾受訪表示，雖然明白其中危險，但為了打擊犯罪，願意全然投入，「如果警察也怕，民眾該怎麼辦？」如今卻因涉嫌洩密，遭檢警帶回警政署政風室調查，相當諷刺。