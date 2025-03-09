曾嘆工作不愉快！技術長生前遭「職場霸凌」　醫：5症狀速就醫

▲梁姓技術長（右）梁男過去曾發文透露工作不愉快，更在離職前發長文，稱自己遭到公開羞辱、霸凌，沒想到因提離職，引起董事長曾志新（左）不滿憤而拿刀行兇。（圖／翻攝自當事人臉書、翻攝自「CuboAi 智慧寶寶攝影機」YouTube）

圖文／CTWANT

雲云科技董事長曾志新因不滿梁姓技術長提離職，且在公司群組公開離職信，內容提到他遭曾志新職場霸凌與言語羞辱，曾志新要求其刪文遭拒，談判破裂拿出暗藏的水果刀，朝對方後頸猛刺，導致梁男傷重不治。

事後，梁男妻子透露，梁男長期因工作感到焦慮、心情低落，甚至失眠。精神科醫師楊聰財點出6種常見的職場霸凌行為，呼籲民眾若出現長期情緒低落、失落感、失眠、食慾改變或輕生念頭等症狀，務必盡快就醫尋求協助。

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1、言語霸凌：如公開羞辱、貶低專業能力、惡意八卦與誹謗、言語威脅、取笑或嘲弄及冷嘲熱諷。

2、心理霸凌：像是排擠與孤立、漠視或忽略、過度監控、操控與洗腦、灌輸內疚感、工作刻意刁難。

3、職場騷擾與性別歧視：性騷擾、歧視與偏見、惡意調動職位、拒絕晉升或加薪。

4、工作內容相關的霸凌：工作量分配不公平、刻意讓員工無事可做、無端指責與懲罰、阻礙工作進度、故意設置不合理的目標、剝奪學習與發展機會。

5、權力霸凌：上對下的壓迫、職場冷暴力、公私不分的使喚、強迫加班、阻止離職或威脅報復。

6、數位霸凌：在線攻擊，如透過電子郵件、社群媒體或通訊軟體公開羞辱或批評某位員工；或是散布不實訊息、故意忽略信息、公開嘲諷或貼圖霸凌。

據《中時新聞網》報導，楊聰財表示，在職場中霸凌行為可能表現在多種言行上，這些行為可能會對被害者產生心理健康、職業發展及整體工作氛圍影響。

楊聰財指出，受害者受到霸凌，生理上會產生變化，壓力荷爾蒙失衡與大腦功能受損會增加憂鬱症風險；心理則涉及自尊心受損、無助感增加，從而加重負面思維；環境壓力如缺乏社會支持、職場不公，形成長期焦慮與憂鬱，還會導致其價值觀受挫、喪失人生意義，進而產生存在危機與絕望感。

面對職場霸凌，楊聰財建議，受害者可從減少壓力對健康的影響、強化心理韌性、善用法律與組織資源。若霸凌問題無法透過內部管道解決，應適時尋求心理諮商或精神醫療專業等幫助，也可以透過法律途徑或職業轉換，以確保身心健康與職業發展不受影響。

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