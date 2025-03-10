雲云技術長遭殺害　作家「讀完離職信」嘆息：被認為是挑釁

▲雲云梁姓技術長遭董座砍死，事件震驚社會各界。（圖／記者陸運陞攝）



記者柯振中／綜合報導

雲云科技7日發生駭人聽聞的兇殺案，梁姓技術長遭到董座曾志新持刀猛刺，最終重傷不治。對此，作家藍弋丰讀完離職信後深有感慨，不禁感嘆「危邦不入，亂邦不居」，應該盡快遠離有嚴重問題的組織，若真的非救不可，也應等到問題爆發後再救援，且千萬不要寫長篇文章，告知對方問題在哪，反而可能被認為是挑釁。

藍弋丰引用了古語「危邦不入，亂邦不居」，指出在一個組織出現嚴重問題且即將爆炸時，除非是自己的家或家鄉，否則應該儘量遠離。

他解釋，若試圖拯救這樣的組織而失敗，不僅會同歸於盡，還會被認為是失敗的主因。若成功拯救，反而會顯得原本組織的人無能，遭到排擠與嫉妒。此外，如果拯救了多次爆炸，最後實在是不堪重負，打算要離開，這時還會出現「升米恩、斗米仇」的心態，對方不但不會感激，「還會恨到想殺了你。」

▼雲云科技董事長曾志新（圖中）持刀殺害梁姓技術長。（圖／翻攝臉書）



藍弋丰強調，若真的非拯救不可，應該在問題爆發後再進行救援。他引用古語「曲突徙薪無恩澤，焦頭爛額為上客」，並且進一步解釋，事前預防常常不被重視，反而是在災後處理時會得到感激。

他進一步表示，只有那些懂得智慧的重要性的人，才值得提供建議，而對於不懂的人，試圖溝通只會徒勞無功。藍弋丰最後提醒，不要試圖與無法溝通的人建立關係，應選擇與有智慧的人交往。

他也表示，不需要寫長篇文章告訴對方錯在哪裡，因為對方不會理解，反而會視為挑釁。他以一段話語總結，「好人的下場就是死」，希望未來不要再有好人遭遇悲劇。