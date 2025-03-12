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獨／雲云凶殺案逆轉！董事長早寫好遺書　「復仇名單」沒有技術長

▲▼雲云科技董事長曾志新。（圖／翻攝臉書）

▲涉嫌持刀殺死部屬的雲云科技董事長曾志新早已寫好遺書點名要報復的對象。（資料照／翻攝臉書）

記者劉昌松、張君豪／台北報導

雲云科技董事長曾志新7日在公司刺死梁姓技術長，檢警連日調查命案起因，意外發現行兇後企圖自戕的曾志新，早在2月間就寫好遺書，並點名多人「做鬼也不放過」，但死者名字並沒有出現在曾志新的遺書中，案情與一開始研判曾、梁間出現摩擦有一百八十度的轉變，由於曾志新目前正在警方戒護住院中，須等醫師確認狀況後，才能進行偵訊，釐清殺人動機。

雲云科技是寶寶攝影機品牌CuboAi研發商，透過創投募資加上國發基金挹注，資本額已達4.2億元，曾獲經濟部「國家產業創新獎」，但據了解，發展性備受期待的雲云科技獲利不如預期。

被雲云重金聘來的梁姓技術長，3月6日寫完上千字的離職信，闡述自己在雲云工作的心境起伏後，3月7日與董事長曾志新、人事長開會談判離職事宜，曾志新確認梁男願意撤下千字文後，朝會議室門口走去，突中在眾人不及反應下，轉身拔刀，朝坐著的梁男背景部猛刺，接著自吞長達30公分的長刀，被同事在慌亂中救下。

▲▼雲云科技董事長曾志新(右)2023年獲國家產業創新獎 。（圖／翻攝Cubo Ai 智慧寶寶攝影機臉書）

▲雲云科技董事長曾志新（右）曾獲前經濟部長王美花單發國家產業創新獎 。（圖／翻攝Cubo Ai 臉書）

檢警會同法醫相驗解剖，確認死者除手部等處抵抗傷外，背部有7處明顯刀傷，其中1刀刺進肺部造成氣血胸致命，至於曾志新除口腔內傷勢外，左臂動脈在拉扯間遭刀刃劃破，因大出血一度進入加護病房急救，現生命跡象穩定，由警方戒護轉入一般病房。

雲云公司職員接受警方查訪時表示，董事長曾志新與梁姓技術長都個性率直，2人雖然多次為經營理念發生爭論，但都是就事論事的平和溝通，從來沒有撕破臉對罵的情形，大家都不解，怎麼會在公司會議室內發生流血命案。

此時，辦案人員赫然找到曾志新早就寫好1份遺書，內容疑似抱怨治理公司的艱辛，並且點名多人，怨懟地寫下「做鬼也不會放過」，行兇用的長刀也是早就買好預藏，但奇怪的是，死者梁姓技術長根本沒出現在曾志新的遺書中，卻成了刀下亡魂，其中轉折，以及曾志新尋短原因，都有待檢警進一步釐清。

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