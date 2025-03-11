每天送校門口！高中女兒突要求「把車停遠一點」　真相讓爸媽心碎

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者周亭瑋／綜合報導

一名母親日前心碎發文，透露因住家偏遠，每天都會開車接送高中女兒上下學，並看著她進校門才放心；最近，女兒突然要求車停遠一點，她再自己走過去，而理由讓爸媽心碎，淚嘆「從小疼愛到大的女兒，有這樣子的行為，真的很心寒，晚上睡覺都會掉眼淚。」

該名母親在Dcard提到，女兒的高中在市區，但他們住在比較偏僻的地方，從家裡到學校搭公車至少要1個小時，於是夫妻倆每天都會接送她上下學，甚至是載到校門口，看孩子走進去才安心。

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沒想到，女兒最近突然要求把車停離學校遠一點，她自己走過去，理由是不想讓同學看到他們家的車，覺得破舊又非名車，甚至脫口說「希望爸媽開新款名車，這樣才有面子。」

原PO無奈道，「女兒最近常常跟我們說，她們班上的誰誰誰家裡開什麼車，她很羨慕那些同學可以坐高級車，覺得那些同學的爸媽都很努力，所以才買得起那種車，同時也嫌棄我跟她爸爸不會賺錢。」

這番話讓她心都碎了，不禁淚道「我們家並不富裕，但真的很疼她，該給她的都沒少給，就是希望她能開心，沒想到她會那麼不喜歡我們，甚至說她覺得家裡住在偏僻的地方，而且還是沒有電梯的老公寓，很丟臉，怪我們為什麼不買新房子，她說她討厭這樣沒用的爸媽。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

事後，她向女兒說教了一番，直言「爸爸很努力在工作，媽媽去打工也是為了這個家，會每天開車接送她是為了她的安全，希望她不要那麼不懂事，也有說嫌棄爸媽是不對的，愛慕虛榮的心態要改」；然而，女兒似乎完全聽不進去，讓她不知該如何是好。

原PO最後也自責表示，「從小疼愛到大的女兒，竟有這樣子的行為，真的很心寒，晚上睡覺都會掉眼淚，我們夫妻不會教育女兒，我為了這件事好憂鬱。」

對此，網友們紛紛回應，「就是因為你們把她當公主寵，才會養成這種吃米不知道米價的價值觀，建議物質生活不用給太好，早早讓他出去體會賺錢的辛苦」、「我覺得那個年紀的小朋友就是很容易攀比，然後造成自卑心理，與其用情勒方式，不如用更多元的方式讓她知道她的想法不對，例如去當志工，幫助貧困的小朋友，讓女兒自己去觀察」、「嫌棄的話，就讓她搭公車上下學吧」、「不想讓別人看到自己家裡的車，就讓她自己搭公車吧」、「這告訴我們沒錢還是不要生小孩」。

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