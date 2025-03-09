忘關投影！男師「上課看18禁裸女片」全播出　學生傻眼

▲ 物理老師在課堂上公然看A片。（圖／翻攝自Telegram）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯巴什克爾托斯坦地區（Bashkortostan）一所學校上演尷尬一幕，一名男老師在課堂上偷看A片，看到忍不住傻笑，卻忘記筆電已連接到投影機上，讓全班學生都被迫觀看限制級畫面，令家長憤怒不已。

綜合《太陽報》等外媒，這名62歲物理老師努爾加利耶夫（Razif Nurgaliev）在該校任教已有約40年。學生拍下的畫面可見，頭髮花白、戴著眼鏡的努爾加利耶夫坐在教室前方看著筆電螢幕，絲毫沒有意識到身後的投影幕正同步播放A片。

努爾加利耶夫起初面無表情看著螢幕，但當畫面切換成4名裸女的特寫後，他不禁張口露出傻笑，全被台下年僅13至14歲的學生看光。其中一名學生將手機藏在課本後方，才拍下事發過程，其他學生則是努力假裝沒看到，繼續低頭苦讀。

這段影片在當地網路瘋傳，點燃家長怒火。但該校女校長布爾哈諾娃（Rudania Burkhanova）受訪時否認已將努爾加利耶夫停職，強調「內部調查仍在進行中」。

布爾哈諾娃提到，「這起事件昨天發生，今天才傳開，因此我們正調查事發經過及確切情況，待釐清事實後將採取相應措施。今天他的課程已經結束，明天剛好是休假日，因此目前沒有必要（停職）」，還提到他任教40年來從未被投訴。

布爾哈諾娃說明，她已經和學生及家長交談，但需聽取雙方意見才能決定如何處置，因此還需和努爾加利耶夫親自溝通。但傳出校方並不願意將他解雇，因為物理老師相當難找。