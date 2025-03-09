教師力挺！美逾7成公立學校祭「手機禁令」　學生1招破解

▲ 不僅美國，其他國家也開始對校園內手機用途祭出限制。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國愈來愈多學校祭出手機禁令，限制學生在校內使用智慧型手機，更蔓延至巴西、法國等國。支持者認為此舉可減少分心與網路霸凌，反對者則批評，禁令無法幫助學生學習正確使用科技。儘管學生與家長看法不一，全美已有約76%公立學校實施類似政策，且多數教師表態力挺。

《法新社》報導，維吉尼亞州12歲少年瓊斯（Jones）就讀的學校去年9月起試行手機禁令，學生每天上午須將手機放進一個有磁性的手機袋並上鎖，直到放學才可取出。

瓊斯受訪表示，他希望這項政策在升上8年級前取消，因為他希望可以打電話給爸媽，還透露有些同學已經找到破解規定的方法，也就是多帶一支「假手機」應付。

該校校長莫夫（Matthew Mough）坦言，儘管多數學生遵守規定，但要確實執行並讓學生接受並不容易，「有手機的孩子大多不喜歡這項規定，但若和他們深入交談，他們會承認這有助保持專注」，強調禁令有助減少學生在課堂上分心、網路霸凌和翹課情形。

據美國教育部數據，從較開放的加州到保守的佛州，全美約有76%公立學校禁止學生將手機用於非學術用途。而全美教師工會「國家教育協會」（NEA）調查顯示，90%的教師支持在課堂上禁用手機。

反對者則認為，教育學生如何正確使用手機比禁止更有效。瓊斯就表示，禁令並未改變他對手機的依賴，還是會用手機玩遊戲、滑社群媒體、看YouTube影片。