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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高市6連霸議員陳明澤宣布交棒女兒　陳其邁出席力挺

▲▼陳明澤女兒陳琳潔 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲高市六連霸議員陳明澤（中）宣布將把服務鄉親的工作交棒給女兒陳琳潔（右）。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

儘管離明年的縣市議員選舉還有一年多，但不少人已悄悄展開佈局。6連霸的高雄市議員陳明澤正式宣佈，將服務鄉親的重擔交由女兒陳琳潔接棒，高雄市長陳其邁也特別力挺，陳明澤表示，他以嫁女兒的心情把她嫁給台灣人；陳琳潔則強調，為了下一代會更好，請大家「潔伴同行」助攻她進入議會殿堂為民喉舌。

陳明澤是高雄市第二選區（茄萣、湖內、路竹、阿蓮、田寮區）的市議員，已經6連霸，基層實力雄厚，而為了交棒給女兒陳琳潔，他在服務處舉辦感恩茶會，除了感謝過往鄉親的力挺，也正式將女兒介紹給外界認識，現場來了上千名民眾，場面熱烈。

▲▼陳明澤女兒陳琳潔 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲▼高雄市長陳其邁出席感恩茶會力挺陳明澤交棒給女兒陳琳潔。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

包括市長陳其邁及議長康裕成，還有市議員黃文益、林智鴻、張漢忠、湯詠瑜、鄭孟洳、黃秋媖、邱俊憲、陳善慧，前內政部長余政憲、前國大代表朱銅樹及前議員蔡長根等各界代表也都出席茶會。

▲▼陳明澤女兒陳琳潔 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

陳其邁致詞表示，陳琳潔學有專業及經驗，而且跟隨父親見習多年，以後定是傑出的議員，並且琳潔一人當選，陳明澤和太太郭淑容三人一起服務，是鄉親的福氣，更是民主香火的延續，高雄市需要這樣具有專業、認真又具有國際觀的年輕人前進議會，未來陳明澤將聘為市政最高顧問。

▲▼陳明澤女兒陳琳潔 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲高雄市議會多位議員也現身力挺陳琳潔（左五）。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

陳明澤指出，他當選6屆議員絕不是偶然與巧合，而是大家的支持，交棒主要鼓勵年輕人參政。他從10多年前提出縣市合併實現迄今，北高雄在市府資源挹注之下，不論捷運延伸到湖內未來銜接台南市，還有高科及橋科園區帶動地方繁榮，台灣的民主發展不能停下腳步，如今女兒獲得美國及台灣會計師雙證照，將來進入議會對審查市府預算更具專業能力。

陳琳潔則強調定不負父親與鄉親期望，將來進入議會定展現專業，她並指出「改變是現在進行式」，為了下一代會更好，請大家「潔伴同行」，支持她前進議會。

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