新人做2天離職！老鳥震驚「台灣職場新生態？」　PTT反應超意外

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名職員昨震驚表示，上周隔壁部門有新人報到，結果才做兩天就提離職，讓主管至今低氣壓，而他也錯愕直呼，「這是台灣職場的新生態？」話題掀起熱議，沒想到不少鄉民坦言，最短做過半天就閃人。

「看過離職最快的新人是做多久？」網友在PTT發文提到，上周隔壁部門有位新人報到，對方也不年輕了，看起來是30多歲的宅男，結果第二天下班時間，就向主管提離職，說不做了，當然第三天也沒來。

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這讓原PO不禁傻眼，直呼「做不到16個小時吧！主管不爽到現在，笑死...這是台灣職場的新生態？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

沒想到，大票鄉民表示，碰過做半天就離職的，「早上報到，午休回來人就不見了」、「半天吧！拿個便當就走了」、「第一天中午吃完便當就閃了」、「早上報到...當天下午離職」、「試用期第一天，中午吃飯完人就不來了」、「一個上午的好像蠻多的，我也遇過」。

同時，許多網友也留言道，「早上來報到以後，接一通電話後就說要離職」、「第二天就離職不奇怪啊！有些事情要等報到後才知道」、「有碰過5分鐘的，聽HR介紹完公司制度後」、「發現不適合及早停損很正常吧」、「代表你這間不是好待的公司」、「傳產最快速度！8點來，10點休息，人直接說不做了」、「忙到快9點才下班，第二天上班馬上丟辭呈」、「要走就快走，最討厭教完快上手就離職的」、「3個月前一天走主管會比較爽嗎」。

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