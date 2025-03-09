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移民署新住民分享成功經驗　她丈夫猝逝扛重擔成創業家

▲▼ 新住民傑出婦女張艷君分享在臺經驗 。（圖／移民署南區事務大隊嘉義縣服務站提供）

▲移民署嘉義縣服務站舉辦家庭教育課程 。（圖／移民署南區事務大隊嘉義縣服務站提供）

記者翁伊森／嘉義報導

移民署南區事務大隊嘉義縣服務站在婦女節日前舉辦新住民家庭教育課程慶祝婦女節，特別邀請大陸籍新住民張艷君擔任講師。張艷君不僅是一位成功的創業家，同時也擁有多項傑出楷模及創業競賽首獎頭銜。她在課程中以過來人的經驗，分享自己在臺創業成功的故事，也鼓勵大家可以善用臺灣各項創業及培力資源，希望所有新住民可以如同她一般，在臺灣打拚出自己的一片天。

來自廣西桂林的張艷君曾多次獲得嘉義縣市模範母親、傑出婦女及孝親楷模等榮譽，同時她所創辦的憶之味手作醬也在111年獲得勞動部微型創業楷模肯定。但張艷君的人生並非一路走來都如此順遂，她在第一次返鄉探親時，突然接到丈夫猝逝的消息，之後又獨自承擔照顧公婆及撫養一對兒女的重擔，這些打擊一度讓她的人生陷入低潮，但她未被環境打敗，不僅扛起了家庭重擔，更在逆境下奮力向前，成為一名成功的創業家。

▲▼ 新住民傑出婦女張艷君分享在臺經驗 。（圖／移民署南區事務大隊嘉義縣服務站提供）

▲講師張艷君解說如何製作桂林油茶。（圖／移民署南區事務大隊嘉義縣服務站提供）

張艷君在107年時參加「婦女權益促進發展基金會」舉辦的「新女力-新住民女性創業加速器計畫」，拿下全國第一名殊榮並獲得新臺幣30萬元創業獎金。她不僅將自己的經驗分享給身邊的新住民朋友，更成功輔導十多名新住民朋友參加創業規畫競賽獲獎，也在課程中分享她輔導創業成功的案例，希望這些經驗能幫助更多人。

課程最後，張艷君特別帶來自己家鄉特色飲食「桂林打油茶」與大家分享。張艷君提到，「打油茶」是廣西桂北地區及少數民族一種特別的飲茶方式，被列為非物質文化遺產，也是桂北人一日三餐離不開的美食。油茶的製作需準備三樣專門的製作工具，包括茶鍋、茶槌、茶隔，將茶鍋燒熱後放入少量的茶油，再將洗乾淨的茶葉和生薑片倒入鍋中，用茶槌反復捶打和按壓，使茶葉裡汁液完全滲出，之後再加入熱開水煮至沸騰，用茶隔濾掉茶渣後就是道地的油茶了。現場學員都是第一次體驗油茶製作及品嘗油茶，大家都覺得相當新奇有趣。

▲▼ 新住民傑出婦女張艷君分享在臺經驗 。（圖／移民署南區事務大隊嘉義縣服務站提供）

▲印尼新住民林蘇娜開心的體驗打油茶 。（圖／移民署南區事務大隊嘉義縣服務站提供）

移民署嘉義縣服務站主任黃世華表示，「國際婦女節」是為了紀念婦女權利運動的節日，臺灣雖非將婦女節訂為國定假日，但中央與地方均會舉辦各項活動來表達對婦女節的重視。今日非常感謝張艷君女士與大家分享她在臺灣的創業經驗，從她的故事中可以感受到她堅韌的生命力。每位新住民飄洋過海來到臺灣成立家庭，都需要具備相當的勇氣與韌性，感謝她們的努力與付出，成為臺灣社會不可或缺力量，也祝福全天下所有婦女朋友婦女節快樂。

 
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關鍵字：

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