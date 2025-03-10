50嵐「9年前菜單」被挖出！當年1品項夯爆　一票擁護者喊：求回歸

▲手搖飲龍頭50嵐。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

儘管新的手搖飲店不斷崛起，老字號手搖飲品牌「50嵐」仍深受消費者喜愛。一名女網友日前整理房間時，意外翻出9年前的飲料單，其中當年超夯的「抹茶拿鐵」勾起了一票粉絲的回憶，許多人也不禁感慨，「以前覺得50嵐很貴，現在覺得便宜又好喝。」

女網友在Threads發文曬出照片，笑說整理房間時，發現9年前50嵐的菜單，只見最便宜品項只要20元，包括中杯的茉莉綠茶、阿薩姆紅茶、四季春青茶、黃金烏龍等；最貴的則是70元的大杯布丁紅茶拿鐵及冰淇淋紅茶拿鐵。

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▲9年前的50嵐飲料單。（圖／paaaaaaaaage授權引用）

不少鐵粉還注意到，飲料單上印有當年超夯的「抹茶拿鐵」圖案，紛紛笑說「以前的抹茶拿鐵可以一個禮拜喝兩次，六日的時候必點大杯」、「我有跟到那時的抹茶拿鐵，還有漸層耶」、「消失的抹茶拿鐵」、「哪裡的抹茶拿鐵可以跟50嵐一樣，自從停售後，再也沒喝過喜歡的抹茶拿鐵」、「抹茶什麼時候要回歸」、「當年那個抹茶造成轟動」、「9年前我也有去喝抹茶拿鐵」、「以前抹茶超火」、「超懷念抹茶系列的」。

另外，許多網友也有感而發，留言表示「以前的貴族飲料，現在是平民等級 」、「以前能喝上冰淇淋紅茶，都覺得自己很高級，結果現在有些店單茶類就接近這個價錢了」、「那時候買綠茶25元還嫌貴，現在看到25的都很珍惜」、「以前最貴的飲料一杯只要70元！現在隨便都要7-80元以上」、「以前的奢侈品，現在高CP值」、「以前真的好便宜」。

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