Threads瘋傳「台北比台東還東」震驚大票人！網點名1冷知識：更意外

▲桃園機場比松山機場更北邊。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

關於台灣地理的冷知識，你知道多少呢？近日「台北比台東還東」就在Threads上瘋傳，掀起不小討論，許多網友看完，立刻想到另一個驚人事實，就是「桃園機場比松山機場更北！」

粉專「花東縱谷國家風景區管理處」日前發文提到，最近在Threads上，大家都在討論一件震驚的事實，那就是「1.台東比台南還南。2.台北比台東還東。」

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小編直言，第一點滿不震驚的，畢竟台南下面還有高雄、屏東，「可是第二點，真的是令人很意外欸！不信的人可以打開Google Maps。」

▲網友發現，桃園機場也比台北車站還北。（圖／翻攝自Google Maps）

對此，網友們紛紛回應，「我看得快瘋掉了啦」、「第二點...震驚」、「蕃薯放歪歪的」、「屏東市比高雄市還北，這也是我住到高雄快10年才知道」、「認真看估狗地圖，好像是欸...台北市台東還東」，就連東部粉專都留言坦言，「不可能...我在台東還沒發現欸！」；不過，也有人反駁此說法，認為「台東其實還是比台北還東，因為蘭嶼屬於台東。」

有趣的是，不少人看完，馬上想到另一個冷知識，直呼「就像桃園機場比松山機場更北」、「其實桃園機場（TPE）比松山機場（TSA）還要更北邊」、「桃園機場也比松山機場還北喔」、「桃園機場也比松山機場更北一點」、「我知道桃園機場比松山機場還北邊，沒想到竟然比北車還要更北邊」。

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