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2025亞太蘭花會議滿落幕　台灣國際蘭展持續吸客

▲「2025亞太蘭花會議」日前在台南後壁區的農業部農業科技園區管理中心蘭花園區展開為期3天的會議，10日下午會議圓滿閉幕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲「2025亞太蘭花會議」日前在台南後壁區的農業部農業科技園區管理中心蘭花園區展開為期3天的會議，10日下午會議圓滿閉幕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2025亞太蘭花會議」日前在台南後壁區的農業部農業科技園區管理中心蘭花園區展開為期3天的會議，共有15個國家與會，針對蘭花研究、產業趨勢及品種權等3大面向，進行近50場的專題討論及20篇海報投稿展示，10日下午會議圓滿閉幕，並交接給下一屆主辦國馬來西亞。

▲「2025亞太蘭花會議」日前在台南後壁區的農業部農業科技園區管理中心蘭花園區展開為期3天的會議，10日下午會議圓滿閉幕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市副市長葉澤山代表市長黃偉哲致詞表示，經過3天的專業會議研討，相信與會者都收穫滿滿。他指出，台南是臺灣重要的蘭花產地，也是受到國際重視的蘭花城市，這次會議在台南舉辦，可說別具意義。會議當中討論的育種、發展及品種的智慧財產權等，都是近幾年來產業界關注的。期許下一個20年，台灣的蘭花產業能持續升級。

▲「2025亞太蘭花會議」日前在台南後壁區的農業部農業科技園區管理中心蘭花園區展開為期3天的會議，10日下午會議圓滿閉幕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

農糧署副署長姚志旺則表示，在現代尖端智慧科技的影響下，蘭花產業勢必迎向這個趨勢，透過這次會議，可望讓各界對蘭花產業的未來凝聚更多共識。他強調，臺灣將延續APOC精神，持續帶動蘭花產業發展，也要讓臺灣農業永續發展，共存共榮。他並代表農業部歡迎與會專家學者不久的將來能再度到訪台灣。

▲「2025亞太蘭花會議」日前在台南後壁區的農業部農業科技園區管理中心蘭花園區展開為期3天的會議，10日下午會議圓滿閉幕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市政府指出，與亞太國際蘭展同日登場的台灣國際蘭展，在3月8日開園當天適逢國際婦女節，市府邀請女性免費入園參觀，創下首日近4.5萬入園人次，是去年的3倍之多。9日第2天入園人數也達到2.2萬人次，較去年多了近2千人。10日雖為上班日，但參觀人潮仍然湧現，到下午2時就有1.2萬入園人次。當中有從台中搭遊覽車來、有屏東東港遊客、印尼籍遊客等，各地旅客都對今年的蘭展內容稱讚不已，美不勝收，均表不虛此行，相當開心。

▲「2025亞太蘭花會議」日前在台南後壁區的農業部農業科技園區管理中心蘭花園區展開為期3天的會議，10日下午會議圓滿閉幕。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲「2025亞太蘭花會議」日前在台南後壁區的農業部農業科技園區管理中心蘭花園區展開為期3天的會議，10日下午會議圓滿閉幕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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