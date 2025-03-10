美承諾加快對台軍售　陸外交部：敦促美方停止「危害台海和平」

▲美國國防部次長提名人柯伯吉（Elbridge Colby）日前表示，上任後會加速對台軍售。（圖／達志影像／美聯社）

記者廖翊慈／綜合報導

美國國防部次長提名人柯伯吉（Elbridge Colby）4日在聽證會中指出，若上任後，會特別加速強化軍售能力，擴大武器移轉及銷售，以幫助台灣提升自我防衛能力。中國外交部發言人毛寧10日在舉行例行記者會上，對此回應，「敦促美方停止危害台海和平。」

據《澎湃新聞》報導，毛寧表示，中方堅決反對，美台軍事聯繫和美國對台出售武器的立場，是一致的、明確的，「台灣問題是中國核心利益的核心，也是中美關係第一條不可逾越的紅線。」

▲中國大陸外交部發言人毛寧表示，「敦促美方停止危害台海和平。」（圖／CFP）

毛寧強調，「我們敦促美方，恪守一個中國原則，和中美三個聯合公報的規定，停止售台武器，和美台軍事聯繫，停止製造台海局勢緊張因素，停止危害台海和平穩定。」

柯伯吉先前指出，要在川普的任期內，達成避免中國對台灣發動攻擊的目標，美國必須優先強化「拒止防禦」（denial defense）戰略，並集中軍事資源來確保台灣的安全。同時，台灣和日本必須大幅提升自身的防禦能力，以應對可能發生的衝突。

柯伯吉還表示，從台灣的角度來看，台海的軍事平衡已經嚴重惡化，台灣應該大幅強化防禦能力，重點放在「拒止入侵」（denying an invasion）以及「抵禦封鎖」（riding out a blockade），但台灣目前在這方面的作為遠遠不夠。