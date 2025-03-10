王毅稱「中國台灣省」！　陸外交部附和：一個省沒有獨立地位

▲中國外交部部長王毅在外長記者會上表示，「台灣地區的唯一稱謂，就是中國台灣省。」引起熱議。（圖／記者任以芳攝）

記者廖翊慈／綜合報導

中國外交部長王毅7日在人大三次會議記者會上，被問及台灣主權問題時回應，「台灣地區在聯合國的唯一稱謂，就是中國台灣省。」中國外交部發言人毛寧10日在舉行例行記者會上，也對此附和，「台灣作為中國的一個省沒有獨立地位，這是聯合國的一貫立場。」

毛寧表示，1971年聯大第2758號決議明確了，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，明確了中國在聯合國的席位只有一個，中華人民共和國政府是唯一合法代表，為了恪守這項決議的規定，聯合國及其專門機構在提及台灣時，所使用的稱謂就是「中國台灣省」。

▲中國外交部發言人毛寧10日在例行記者會上，表示對王毅發言的看法。（圖／CFP）

毛寧強調，在台灣問題上，中方的立場是一貫的明確的，「我們始終堅持一個中國原則和『九二共識』，願以最大誠意盡最大努力爭取和平統一的前景，同時中方將採取一切必要措施，捍衛國家主權和領土完整，堅決反對『台獨』分裂，和外部勢力干涉。」

王毅當時在記者會上表示，「台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是『中國台灣省』，台灣從來不是一個國家，過去不是，今後更絕無可能，鼓吹『台獨』就是分裂國家，支持『台獨』就是干涉中國內政，縱容『台獨』就是破壞台海穩定。」

王毅也再次強調，實現祖國完全統一是全體中華兒女的共同願望，是大勢所趨、大義所在，「台獨」分裂只會玩火自焚，「以台制華」無異於螳臂擋車，中國終將統一，也必將統一。