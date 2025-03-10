陸生發言惹議移民署約談馬英九　最終處分還要看陸委會

▲前總統馬英九10日下午赴移民署接受移民署約談。（圖／記者黃資真攝）

記者張君豪／台北報導

馬英九基金會去年11月27日邀請中國大陸國家選手馬龍、楊倩等人來台進行9天學術交流，當時台灣在世界12強棒球賽奪冠，對岸代表團陸生居然稱中華隊為「中國台北隊」、「一起為祖國努力」，言論引發爭議，陸委會揚言處分、甚至揚言不讓該基金會再邀請陸生來台，移民署10日下午約談前總統馬英九到案說明。

移民署表示：馬英九基金會2024年11月27日邀請大陸師生訪台，團員宋思瑤於行程中發表「中國台北隊」及「希望台灣同胞能繼續一起為祖國努力」等言論，引發社會爭議一事，內政部已依《行政程序法》相關規定，函請馬英九基金會陳述意見。該基金會除以書面回復意見外，並主動要求到場說明。前總統馬英九及蕭旭岑執行長今日下午到移民署進行說明，後續移民署將會同相關機關依規定處理。

移民署強調：兩岸交流活動應秉持相互尊重、對等尊嚴原則，以維護兩岸健康有序交流，勿有矮化我方之行為或用語，邀請單位及大陸人士均應遵守相關規定及遵行交流本意。移民署表示，目前會同包含陸委會等相關機關研議、提供意見後，才會作出最終處分結果

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