　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

陸生發言惹議移民署約談馬英九　最終處分還要看陸委會

▲前總統馬英九10日下午赴移民署接受署方約談。（圖／記者黃資真攝）

▲前總統馬英九10日下午赴移民署接受移民署約談。（圖／記者黃資真攝）

記者張君豪／台北報導

馬英九基金會去年11月27日邀請中國大陸國家選手馬龍、楊倩等人來台進行9天學術交流，當時台灣在世界12強棒球賽奪冠，對岸代表團陸生居然稱中華隊為「中國台北隊」、「一起為祖國努力」，言論引發爭議，陸委會揚言處分、甚至揚言不讓該基金會再邀請陸生來台，移民署10日下午約談前總統馬英九到案說明。

移民署表示：馬英九基金會2024年11月27日邀請大陸師生訪台，團員宋思瑤於行程中發表「中國台北隊」及「希望台灣同胞能繼續一起為祖國努力」等言論，引發社會爭議一事，內政部已依《行政程序法》相關規定，函請馬英九基金會陳述意見。該基金會除以書面回復意見外，並主動要求到場說明。前總統馬英九及蕭旭岑執行長今日下午到移民署進行說明，後續移民署將會同相關機關依規定處理。

移民署強調：兩岸交流活動應秉持相互尊重、對等尊嚴原則，以維護兩岸健康有序交流，勿有矮化我方之行為或用語，邀請單位及大陸人士均應遵守相關規定及遵行交流本意。移民署表示，目前會同包含陸委會等相關機關研議、提供意見後，才會作出最終處分結果

北市2線3警官洩密遭偵訊　讀不起大學從警...抄52海洛因磚成英雄

快訊／新任偵查隊長捲王大陸案外案　北市刑大火速開鍘拔官懲處

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 8132 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
竹聯幫大老「麥可」200萬交保　愛妻豪車接應
杜特蒂被通緝！　7000警力追捕
輝星突身亡「5天後演唱會喊卡」　同台歌手方哀悼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彰化男上街抓寶可夢被砍到住院　老闆幫員工出氣「認錯人」下場曝

高雄男在孩子眼前「砍殺鄰居夫妻」　一審一致決判死創釋憲後首例

前女友傳訊人夫「想衝撞我嗎」　新婚妻驚見鹹濕對話崩潰

23歲男無照又酒駕撞死醫大生　前檢座曝：前2次都能「用錢解決」

快訊／涉恐嚇富商！竹聯幫大老「麥可」200萬交保　愛妻豪車接應

女大生只同意「前戲」遭台南紳士奪走第一次　她怒告性侵判決出爐

男作法性侵女大生逼裸體畫符　迷信夫妻真信「魔神仔纏上女兒」

快訊／男子墜落15米貢寮觀景台　傷重不治

懷疑女友劈腿...19歲憲兵掐死她還「2度辱屍」　法院重判無期徒刑

快訊／南投垃圾車翻覆30米橋下！疑車頭著地「嚴重扭曲變形」

白車撞民宅圍牆轉圈停路中央！3男棄車溜了 #雲林

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

【泰格與雪兒】你愛我還是她

陸生稱「中國台北」遭陸委會算帳！ #馬英九 喊話 #賴清德 別計較

#柯文哲 鞠躬感謝「不管遇到什麼困難，我仍以正面態度面對人生」

#竹聯幫 大老 #麥可 涉恐嚇毆富商遭逮！被問「爭大位」急撇清

2歲兒子趁爸睡覺拿手機打傳說 爸爸一見數據直接嚇到

【柯基踮腳腳跳不上機車】最後認命放棄等抱抱XD

#柯建銘 出席 #柯文哲 爸爸告別式　「人死為大理當送祂最後一程」

#柯文哲 奔喪哭喊 「對不起⋯60幾歲還讓你擔心」 #追思文

彰化男上街抓寶可夢被砍到住院　老闆幫員工出氣「認錯人」下場曝

高雄男在孩子眼前「砍殺鄰居夫妻」　一審一致決判死創釋憲後首例

前女友傳訊人夫「想衝撞我嗎」　新婚妻驚見鹹濕對話崩潰

23歲男無照又酒駕撞死醫大生　前檢座曝：前2次都能「用錢解決」

快訊／涉恐嚇富商！竹聯幫大老「麥可」200萬交保　愛妻豪車接應

女大生只同意「前戲」遭台南紳士奪走第一次　她怒告性侵判決出爐

男作法性侵女大生逼裸體畫符　迷信夫妻真信「魔神仔纏上女兒」

快訊／男子墜落15米貢寮觀景台　傷重不治

懷疑女友劈腿...19歲憲兵掐死她還「2度辱屍」　法院重判無期徒刑

快訊／南投垃圾車翻覆30米橋下！疑車頭著地「嚴重扭曲變形」

憂川普害經濟衰退！　「美股血洗」道瓊挫近900點、那指3年來最糟

今變天！　「全台有雨」下最大時間曝

梵蒂岡：教宗病情持續改善　仍需住院治療數日

快訊／美股大怒神「道瓊血洗1100點」　特斯拉跌15%

彰化男上街抓寶可夢被砍到住院　老闆幫員工出氣「認錯人」下場曝

港媒：川普最快4月訪問中國　會晤習近平

AIT處長「美可提供核能協助」！藍委：本會期列優先議程

肯爺妻子又脫了！義大利街頭「裸滑直排輪」攝影師全拍下

高雄男在孩子眼前「砍殺鄰居夫妻」　一審一致決判死創釋憲後首例

電信三雄2月獲利出爐　中華電創九年同期新高、台灣大奪單月冠軍

【三寶combo】騎車滑手機打燈又不轉…最後還直衝防撞桿？

社會熱門新聞

女大生只同意「前戲」　遭台南紳士奪走第一次

即／涉恐嚇富商千萬！竹聯幫大老「麥可」200萬交保

男作法性侵女大生逼裸體畫符　迷信夫妻真信「魔神仔纏上女兒」

即／嫌樓上太吵13刀砍死夫妻　高雄男一審判死刑！

西門町當街砍人滿地血！4煞年齡「最小僅14歲」原因曝光

23歲男無照又酒駕撞死醫大生　前檢座曝：前2次都能「用錢解決」

「唐僧大戰白骨精」每周4次　他暈船小三日傳500則鹹濕簡訊

柯文哲出席父親家祭痛哭　北所2點說明

中壢大彎道5天3起車禍　網回「人的問題」

即／台中年輕男高處墜落　無生命跡象搶救中

19歲憲兵掐死女友還姦屍　法院重判無期

車停路邊遭磁磚砸損　車主求償10萬遭駁回

即／男子墜落貢寮觀景台　傷重不治

台南婦騎車載3小孩　家境困難警通報協助

更多熱門

相關新聞

陸生稱中國台北遭算帳　馬喊話賴別計較

陸生稱中國台北遭算帳　馬喊話賴別計較

馬英九基金會去年底邀請大陸高校師生團訪台，其中一位女同學宋思瑤受訪時稱「中國台北」惹議，陸委會強調「後續也會依照既有的機制進一步做行政方面的處分」，而主管機關之一的移民署今（10日）下午約談馬英九本人。馬英九向賴清德總統呼籲，不要和一位20歲的大陸女同學錙銖必較，也不要用政治力量和行政手段，阻斷兩岸青年交流珍貴機會。

快訊／陸生團涉違規　馬英九遭移民署約談

快訊／陸生團涉違規　馬英九遭移民署約談

侯佩岑「愛國說」很重要嗎？　請用正常眼光看待兩岸大小事

侯佩岑「愛國說」很重要嗎？　請用正常眼光看待兩岸大小事

光陽「旗艦電動機車MIG 9」上市

光陽「旗艦電動機車MIG 9」上市

早稻田大學台灣第2人！黃鼎仁圓夢

早稻田大學台灣第2人！黃鼎仁圓夢

關鍵字：

兩岸交流馬英九移民署陸生台灣

讀者迴響

熱門新聞

快訊 ／ 班尼頓、SISLEY驚傳撤台

輝星經紀公司發聲！證實死訊「發現時已心跳停止」

杜特蒂遭發紅色通緝令！菲國7000警力追捕

史上最大股災要來了　他建議買3資產

金秀賢被爆交往金賽綸6年「勾結YTR霸凌」公司氣炸喊告

即／美股血洗！特斯拉「歷史高價腰斬」

孟耿如被抓包人在日本…遭怒轟「邊玩邊道歉」

43歲歌手輝星身亡「已過世一段時間」原定5天後登台

女大生只同意「前戲」　遭台南紳士奪走第一次

即／美股大怒神「道瓊血洗1100點」　特斯拉跌15%

即／涉恐嚇富商千萬！竹聯幫大老「麥可」200萬交保

金賽綸父：無數次背她衝急診　揭守喪被YTR騷擾問骨灰在哪

川普開條件！做到2點才恢復對烏援助

LINE「6選項」最好關閉！　3C達人勸世：避免被盜

男屍心臟、陰莖消失　女嫌認：煮熟吃掉了

更多

最夯影音

更多

白車撞民宅圍牆轉圈停路中央！3男棄車溜了 #雲林

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

【泰格與雪兒】你愛我還是她

陸生稱「中國台北」遭陸委會算帳！ #馬英九 喊話 #賴清德 別計較

#柯文哲 鞠躬感謝「不管遇到什麼困難，我仍以正面態度面對人生」

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面