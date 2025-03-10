違規張貼廣告小心挨罰！台東縣環保局籲：改用電子媒體廣告

▲違規張貼或懸掛廣告最高可罰6000元。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

違規張貼或懸掛廣告物不僅影響市容，亦違反《廢棄物清理法》，可處以1200元至6000元罰鍰，且依情節嚴重程度，可能依《電信法》對廣告中登載的電話號碼進行停話處分，廣告物則視為廢棄物清除。根據台東縣環保局統計，2023年共查獲9件違規案件，其中8件各處罰1200元、1件罰款2400元，另有2件因違規情節嚴重，併依《電信法》對登載電話裁處停話，累計清除廣告物791件。環保局呼籲民眾及業者善用電子媒體或平面媒體進行宣傳。

台東縣政府表示，台東正積極推動慢經濟，致力於營造優美宜人的環境，希望居民與遊客都能享受舒適的慢生活。然而，違規懸掛或張貼廣告物會影響街道景觀，妨礙視覺美感。目前數位媒體發展迅速，能有效提升行銷宣傳效果，建議業者多加利用電子媒體，不僅可替代傳統張貼、懸掛方式，也能促進智慧城市發展，進一步邁向聯合國永續發展目標SDG11「永續城市」。

台東縣環保局指出，違規張貼或懸掛的廣告物，依《廢棄物清理法》視為廢棄物，稽查人員蒐證後即逕行清除，或通知當事人限期清理。統計顯示，被清除的違規廣告以金錢借貸類型最為常見，環保局已針對違規熱點區域加強稽查頻率，並運用縮時攝影機、監視器等設備鎖定違規行為人。除依法裁罰外，視情節嚴重程度，亦可能依《電信法》對廣告登載的電話號碼停話。

環保局提醒，業者若有廣告宣傳需求，應選擇合法方式進行，如需在公共設施（如路燈桿等）懸掛宣傳旗幟或布條，應事先向設施主管機關申請核准。

環保局呼籲，民眾切勿隨意張貼或懸掛廣告物，以免觸法。除依法進行稽查與清除外，建物或設施的所有人、管理人、使用人亦應協助防範並清理違規廣告。若發現違規情事，可撥打免費檢舉專線0800-066666，或聯繫環保局（089-221999），亦可透過「公害報報」APP或陳情網路受理系統（https://ww3.moenv.gov.tw）檢舉，並提供相關影像佐證，共同維護台東市容整潔。