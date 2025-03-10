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美籍台裔女警長造訪故鄉台東　獲贈「黑熊胸章」超開心

▲華裔警長瑪西·張伯倫（Marcy Chamberlain）返台探親，並造訪台東縣關山警察分局，與當地員警進行交流。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲華裔警長瑪西·張伯倫返台探親，並造訪台東縣關山警察分局，與當地員警進行交流。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

來自美國華盛頓州瓦舒加爾市（Washougal, WA）的華裔警長瑪西·張伯倫（Marcy Chamberlain）近日返台探親，並於9日下午造訪台東縣關山警察分局，與當地員警進行交流。張伯倫警長此次訪問不僅促進國際警政文化交流，也深入了解當地推動的社區警政理念。

張伯倫警長幼年時曾在台東生活，後隨家人移民美國，成為當地執法人員。多年來，她始終保有流利的中文與對家鄉的深厚情感。此次返鄉，她在姐姐的陪同下前往關山鎮，品嚐當地特色愛玉甜品，並即興造訪關山警察分局，展開了一場意義深遠的警政交流。

在交流過程中，張伯倫警長贈送四款不同設計的瓦舒加爾市警局臂章，象徵國際警察之間的情誼與專業精神。關山警察分局則由聯合所警員凃博禹代表回贈一枚「黑熊胸章」。該胸章由關山警察分局設計製作，象徵勇敢、堅毅與守護，展現台東警察文化特色。張伯倫警長收到胸章後相當興奮，直呼：「這趟旅程真的太值得了，夢想成真！」

此外，關山警察分局也向張伯倫警長介紹台東縣警察局長蔡燕明推動的「社區警政」理念，強調警察工作除了維護治安，也應積極與社區居民互動，建立信任關係，讓執法兼具剛性與溫度，進一步展現台灣的人情味。張伯倫警長對此深受啟發，並表示：「台灣的社區警政模式值得借鏡，美國執法機關也應更加強調與民眾的合作與溝通。」

關山警察分局表示，此次交流不僅促進警政文化的國際互動，也讓雙方在警務理念上有更深入的交流。未來，期待能有更多類似的交流機會，進一步深化國際合作，共同為社會治安努力，打造更安全的社區環境。

▲華裔警長瑪西·張伯倫（Marcy Chamberlain）返台探親，並造訪台東縣關山警察分局，與當地員警進行交流。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲華裔警長瑪西·張伯倫返台探親，並造訪台東縣關山警察分局，與當地員警進行交流。（圖／記者楊漢聲翻攝）

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