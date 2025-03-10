台東縣家庭教育志工招募　即日起至4／15受理報名

▲台東縣家庭教育中心招募志工。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣家庭教育中心每兩年一次的諮詢輔導志工招募培訓活動正式啟動，台東縣政府教育處誠摯邀請對助人工作有熱忱的民眾參與，希望透過這項計畫，吸引來自不同生活領域的志工，共同推動家庭教育工作，提升個人成長的同時，也為社會帶來正向影響。

教育處長蔡美瑤表示，為了回應現代家庭所面臨的各種挑戰，並滿足不同家庭的需求，家庭教育中心每兩年舉辦一次志工招募及培訓。本次報名期限自即日起至4月15日，民眾可至台東縣家庭教育中心Facebook粉絲專頁（https://bit.ly/3696O76）下載培訓簡章。台東縣為全國志工比例密度最高的縣市，家庭教育志工團擁有完整的考核與獎勵機制，在各個服務場域中展現高度的專業性與良好口碑，不僅受到合作單位重視，亦榮獲教育部績優志工團隊獎，為六都以外唯一獲獎縣市。

教育處進一步說明，此次志工培訓課程共分為五個階段，包括核心課程、專業課程、工具性課程及實務課程，合計98小時的訓練，全程免費。培訓內容涵蓋家庭教育的基本概念、助人工作專業知能、家庭諮詢技巧及實務操作等，確保志工具備完整的知識與技能。培訓合格並獲聘的志工，將可參與家庭教育諮詢專線（412-8185）服務、個別化家庭輔導及家庭教育推廣等相關工作。

在家庭教育中心服務超過15年的張姓志工分享，擔任志工不僅豐富了退休生活，還能結交志同道合的夥伴，學習解決家庭問題的技巧，提升自我成長。此外，原本職場上的同事，也因參與志工活動而重新建立聯繫。值得一提的是，志工服務年資滿3年且累積服務時數達300小時，還可獲得志願服務榮譽卡，憑卡可享有全國部分文教休閒場所、風景區的免費或優惠入場，部分旅宿及餐廳也提供折扣優惠。

台東縣政府教育處誠摯邀請有志於助人工作的民眾踴躍報名志工專業培訓，透過參與志工服務，將正能量分享給更多人，讓助人者與受助者一同成長，共同打造更溫暖的社會。