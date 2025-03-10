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花東快可行性評估遭退　黃建賓批中央：錢比人民安全重要？

▲立委黃建賓批中央：錢比人民安全重要？（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲立委黃建賓批中央：錢比人民安全重要？（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

中央政府於上月底退回花東快速公路可行性評估報告，理由竟是「經濟效益低」，台東縣立委黃建賓重批，去年7月才在立法院成功推動主決議，要求交通部盡速興建花東快，沒想到中央現在竟然違背承諾，「難道在民進黨政府心中，錢比東部人的生命安全還重要？」

黃建賓指出，東部鄉親南來北往，主要倚靠的就是鐵公路交通，但每逢地震或豪大雨成災，鐵路經常中斷，行經公路也險象環生，萬一聯外交通全部受阻，台東就宛如孤島，嚴重威脅東部人的生命安全。

黃建賓表示，從過去到現在，對於東部鄉親而言，興建花東快是不分政黨的期盼，就是希望能夠有一條安全回家的路，自己在上任立委後，也始終將爭取東部交通建設列為最優先，並與在野黨立委共同努力下，於去年七月成功在立法院推動主決議，要求中央盡速推動花東快興建，令東部鄉親都相當振奮。

黃建賓表示，主決議清楚寫下，「交通部儘速推動花東快速公路興建，可行性評估於今年8月份完成期末報告」，「依法完成相關程序後，儘早發包施工，確保花東居民等通行安全，前後期程以12年完工為限」，沒想到距今才不到一年，中央就違背承諾，偷偷摸摸地退回可行性評估報告，根本是不把台東人的生命安全放在眼裡。

黃建賓表示，根據媒體報導，中央退回的理由竟然是「經濟效益低」，難道在民進黨政府心中，錢比東部人的生命安全還重要？呼籲民進黨政府遵守承諾，以東部人的生命安全為最優先考量，還給東部鄉親一條安全回家的路，「不要再透過政治鬥爭，欺負我們台東人！」

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